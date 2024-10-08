Yabancı yatırımcının eylül ayında Borsa İstanbul’da alım yaptığı 15 hisse belli oldu

08 Ekim 2024 14:30 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 14:31

Yabancının en çok aldığı hisseler sıralandı. Yabancı yatırımcılar, eylül ayında Borsa İstanbul’da 45,80 bin dolarlık net alım gerçekleştirdi. Yabancının Eylül'de en çok alım yaptığı hisselerin ilk sırasında Ereğli Demir Çelik yer aldı.

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Yabancının Yıldız Pazar'da eylül ayında en çok alım yaptığı hisseler netleşti. BIST 100 Endeksinde yabancılar 20 milyar 894 milyon 572,62 bin dolarlık hisse alımı yaptı. İşte yabancının eylülde en çok alım yaptığı 15 hisse.

Borsa İstanbul Eylül ayına ilişkin yabancı yatırımcıların hisse bazında alım tutarlarını duyurdu. Yabancı yatırımcının Eylül ayında nette en çok alım yaptığı hisse ise Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMD) oldu.

Yıldız Pazar'da yabancının en çok alım-satım yaptığı hisseler şöyle;

YABANCILAR EN ÇOK HANGİ HİSSEYİ ALDI?

1- Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMD): Kardemir Karabük Demir Çelik (EREGL) 68,6 milyon dolar

2- Pegasus​ (PGSUS): Pegasus (PGSUS) 54,1 milyon dolar

3- Türk Telekom​ (TTKOM): Türk Telekom (TTKOM) 41,7 milyon dolar

4- Koza Anadolu Madencilik (KOZAA): Koza Anadolu Madencilik (KOZAA 23 milyon dolar

5- Bim Mağazalar (BIMAS): Bim Mağazalar (BIMAS) 22,4 milyon dolar

6- Tav Havalimanları (TAVHL): Tav Havalimanları (TAVHL) 17,4 milyon dolar

7- Batısöke Çimento (BSOKE): Batısöke Çimento (BSOKE) 13,8 milyon dolar

8- Türk Hava Yolları (THYAO): Türk Hava Yolları (THYAO) 13,6 milyon dolar

9- Kardemir (KRDMD) 12,8 milyon dolar

10- Gübre Fabrikaları (GUBRF): Gübre Fabrikaları (GUBRF) 12,6 milyon dolar

11- Mavi Giyim (MAVI): Mavi Giyim (MAVI) 10,9 milyon dolar

12- Coca Cola İçecek (CCOLA): Coca Cola İçecek (CCOLA 10,1 milyon dolar

13- Enka İnşaat (ENKA): Enka İnşaat (ENKA) 9,4 milyon dolar

14- Petkim Petro Kimya Holding (PETKM): Petkim Petro Kimya Holding (PETKM) 8,9 milyon dolar

15- Alarko Holding (ALARK): Alarko Holding (ALARK) 8 milyon dolar

YABANCININ EN ÇOK SATIM YAPTIĞI HİSSE

Eylül ayında nette yabancının en çok satım yaptığı hisse 86,7 milyon dolarla İş Bankası oldu.