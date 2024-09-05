Yabancılardan 20 milyar dolarlık hisse senedi alımı!

05 Eylül 2024 15:47 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 15:56

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın paylaştığı yabancı yatırımcıların hisse hareketlerine ilişkin verilere göre, yabancılar bir haftada 20 milyar dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı yatırımcıların hisse alımlarına yönelik verileri paylaştı. 29 Ağustos haftasında yabancılar nette 19,5 milyar dolarlık hisse senedi aldı.

YABANCI YATIRIMCI HİSSELERİ GERİLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı. Yayımlanan rakamlara göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Ağustos haftasında net 682,9 milyon dolarlık DİBS aldı. Buna karşın yabancılar 19,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 20,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Aynı dönemde Yurt dışında yerleşik kişilerin 23 Ağustos itibarıyla 34 milyar 846,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 29 Ağustos'ta 34 milyar 706,4 milyon dolara kadar geriledi. Yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 153,3 milyon dolardan, 13 milyar 862,8 milyon dolara çıktı. ÖST stokları ise 393 milyon dolardan 371 milyon dolara düştü.