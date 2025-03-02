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 | Banu İriç

Yağışlar İstanbul'un yüzünü güldürdü: 9 ayın en yükseği

Son günlerde etkili olan yağmur ve kar yağışları, İstanbul barajlarına can suyu oldu. Şehrin su kaynaklarındaki doluluk oranı yüzde 75,73’e ulaşarak son 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su miktarı hızla artarken, bazı barajlarda doluluk oranı yüzde 90’ı aştı. İstanbul’a su sağlayan baraj ve göletlerde toplam 653 milyon 68 bin metreküp su bulunuyor.

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Yağışlar İstanbul'un yüzünü güldürdü: 9 ayın en yükseği
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 18:46
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 19:46

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların etkisiyle yüzde 75,73’e ulaşarak son 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, Mart 2024’te yüzde 76,26 olarak ölçülen doluluk oranı, bugün itibarıyla bu seviyeye yaklaştı.

Barajlardaki mevcut doluluk oranları ise Alibey’de yüzde 63,95, Büyükçekmece’de yüzde 72,71, Darlık’ta yüzde 73,37, Elmalı’da yüzde 92,62, Istrancalar’da yüzde 95,29, Kazandere’de yüzde 81,98, Pabuçdere’de yüzde 81,2, Sazlıdere’de yüzde 56,2, Terkos’ta yüzde 78,24 ve Ömerli’de yüzde 83,02 olarak kaydedildi. İstanbul’a su sağlayan baraj ve göletlerdeki toplam su miktarı 653 milyon 68 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

9 AYIN EN YÜKSEĞİ

Geçtiğimiz 9 aylık süreçte baraj doluluk oranları değişkenlik gösterdi. Haziran sonunda yüzde 69,68 olan doluluk oranı, Temmuz’da yüzde 58,35, Ağustos’ta yüzde 46,56, Eylül’de yüzde 38,39, Ekim’de yüzde 31,68, Kasım’da yüzde 28,24, Aralık’ta yüzde 40,23, Ocak’ta yüzde 52,56, Şubat sonunda ise yüzde 74,5 olarak ölçüldü.

Son 11 yılın Mart ayı verileri incelendiğinde, 2015’te yüzde 96,25, 2016’da yüzde 87,05, 2017’de yüzde 87,99, 2018’de yüzde 85,3, 2019’da yüzde 92,93, 2020’de yüzde 63,87, 2021’de yüzde 56,71, 2022’de yüzde 83,96, 2023’te yüzde 35,38, 2024’te ise yüzde 76,26 olarak ölçüldü.

BARAJLARDAKİ SON DURUM

Barajlardaki değişimler de dikkat çekti. Alibey Barajı’nda geçen yıl yüzde 70,87 olan doluluk yüzde 63,95’e geriledi. Büyükçekmece’de yüzde 73,26’dan yüzde 72,71’e, Darlık’ta yüzde 88,53’ten yüzde 73,37’ye düştü. Elmalı Barajı’nda ise geçen yıla göre artış gözlendi ve yüzde 89,38’den yüzde 92,62’ye yükseldi. Istrancalar’daki su seviyesi yüzde 47,9’dan yüzde 95,29’a çıkarken, Kazandere’de yüzde 59,42’den yüzde 81,98’e, Pabuçdere’de yüzde 58,74’ten yüzde 81,2’ye, Terkos’ta ise yüzde 73,89’dan yüzde 78,24’e yükseldi. Ömerli Barajı’nda ise geçen yıl yüzde 87,85 olan doluluk, yüzde 83,02’ye geriledi.

Ayrıca, İstanbul’a su sağlayan Melen ve Yeşilçay’daki su miktarı ise 160 milyon 74 bin metreküp olarak ölçüldü

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#Ekonomi
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