Yakıt alacak sürücüler dikkat: Benzin ve motorin petrolü izliyor! Akaryakıt fiyatlarında son durum belli oldu

13 Eylül 2024 11:09 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 11:32

Araç sürücüleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Bir hafta içerisinde hem zam hem indirim haberi alan milyonlarca araç sahibi benzin, LPG ve motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. Brent petrol fiyatı da uluslararası piyasalarda dalgalanmaya devam ediyor. Güncel akaryakıt fiyatları bu dalgalanmadan etkilenebilir. İşte 13 Eylül Cuma güncel akaryakıt fiyatları.

Güncel akaryakıt fiyatları​ vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sık sık dalgalanan piyasalarda son durum belli oldu. Benzin​ ve motorin​ petrolü izliyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,96 dolardan işlem görüyor. Bir hafta içinde hem zam hem de indirim haberi alan akaryakıt fiyatları​ yeniden dalgalanabilir. İşte 13 Eylül 2024 akaryakıt fiyatları​.

BRENT PETROL​ VARİL FİYATI YÜKSELİŞE GEÇTİ

13 Eylül 2024 akaryakıt fiyatları​ araç sürücüleri tarafından takip ediliyor. Depolarını dolduracak milyonlarca sürücü benzin​, motorin​ ve LPG​ fiyatını araştırıyor.

Son olarak bir hafta içinde benzine 1.84 TL indirim, motorine de 1,50 TL indirim uygulanmıştı.

Dün 72,51 dolara kadar yükselen ve günü 71,82 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 71,96 dolar oldu.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI​

Benzin​ fiyatı: 41,27 TL

Motorin​ litre fiyatı: 41,43 TL

LPG​ litre fiyatı: 22.94 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI​

Benzin​ fiyatı: 41,16 TL

Motorin​ litre fiyatı: 41,36 TL

LPG​ litre fiyatı: 22.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI​

Benzin​ litre fiyatı: 41,68 TL

Motorin​ litre fiyatı: 41,89 TL

LPG​ litre fiyatı: 22.94 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI​

Benzin​ litre fiyatı: 42,14 TL

Motorin​ litre fiyatı: 42,41 TL

LPG​ litre fiyatı: 22.64 TL