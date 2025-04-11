Yakıt fiyatları el frenini çekti! Benzinde indirim bekleyen araç sahipleri dikkat! Tabelada müjde geldi

Akaryakıt fiyatlarında yüzleri güldüren bir düşüş yaşandı. Araçlarına indirimli benzin ve motorin yüklemek isteyenlerin gözü tabelaya çevrilmişti. Küresel piyasalarda gerileyen petrol fiyatları, benzine peş peşe indirim olarak yansıdı. Son günlerde yaşanan bu hareketlilikle birlikte, sürücüler pompada daha düşük fiyatlarla karşılaşmaya başladı. Uzmanlar ise dalgalı seyrin bir süre daha sürebileceği görüşünde.

Akaryakıt fiyatlarında yüzleri güldüren gelişme: Brent petrol fiyatlarındaki küresel düşüşün etkisiyle benzine bu gece yarısı itibarıyla 1,32 TL’lik yeni bir indirim daha geldi. Böylece son iki günde toplam 3,56 TL’lik bir gerileme yaşandı.

İstanbul’da benzinin litre fiyatı, 44,64 TL seviyesinden 43,27 TL’ye düşerken; motorin fiyatı 44,26 TL, LPG ise 27,33 TL seviyesinde sabit kaldı.

Uzmanlar, döviz kuru ve ham petrol piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında hareketliliğin önümüzdeki günlerde de sürebileceğini ifade ediyor.

Güncel akaryakıt fiyatları (10 Nisan 2025):