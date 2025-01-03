Yalanlar yolda kaldı! Bakan Uraloğlu'ndan Çin ile kıyaslanan otoban maliyeti iddiasına belgeli yanıt

03 Ocak 2025 06:37 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 07:08

Kuzey Marmara Otoyolu ve İzmir-İstanbul Otobanı ile Çin’in Pekin-Urumçi Otoyolu'ndan çok daha pahalıya mal edildiği iddiasını Bakanlık belgelerle yalanladı.

Türkiye​, son 20 yılda özellikle ulaştırma alanında tarihi projelere imza attı. Ülkenin dört bir yanı mesafeyi kısaltırken ticareti büyüten, kazaları azaltan, insan canını koruyan yatırımlarla donatıldı. Tren​ ve hızlı tren hatlarının yanı sıra mesafe ve seyahat sürelerini kısaltarak zamandan ve yakıttan milyarlarca liralık tasarruf sağlayan otoyollar hizmete alındı.

ALGI OLUŞTURMA ÇABASI

Ancak bu yatırımlara gölge düşürmek ve kamuoyunu yönlendirmek maksadıyla zaman zaman gündeme karalama amaçlı iddialar sürüldü. Son olarak Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-İzmir Otobanı ile Çin’in Pekin-Urumçi Otoyolu’nun yapım maliyetini kıyaslayan bir haber iddia büyük yankı buldu. İddiaya göre Çin'de 2 bin 540 kilometre otoyol 2,5 milyar dolara mal edilirken Türkiye'de 463 kilometrelik projeye 8 milyar dolar ödendi. Ancak Bakanlık kamuoyunda spekülasyonlara konu olan kıyaslamanın yanlış ve eksik bilgilerle dolu olduğunu belgeleriyle ortaya koydu.

YİD OLMASAYDI BİRÇOĞU OLMAZDI

Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin’deki otoyolun bazı çevreler tarafından algı malzemesi olarak kullanıldığını belirterek, "Orada yapılan otoyol tek gidiş gelişli. İstanbul-İzmir Otobanı ise farklı bir konsept. Bu yatırımlar kamu-özel iş birliği ile yapılmamış olsaydı ülkemizde bir çok kamu yatırımı yapılamazdı. Sadece İstanbul-İzmir Otobanı Projesi’nden devletin kârı 3 milyar dolar” dedi.

BİZ 5 YILDA BİTİRDİK, ONLAR 18 YILDA

Uraloğlu İstanbul-İzmir Otobanı için sadece köprü maliyetinin 1,4 milyar dolar olduğunu ifade ederek "Beraberindeki otobanın maliyeti 4,6 milyar dolar. İnşaat süresi ise beş yıl. Beş yılda tamamlanan proje 19 yıl sonra devlete geçecek" dedi.

Devletin projede 3 milyar dolar kar ettiğini belirten Uraloğlu vatandaşın zaman ve yakıttan elde ettiği karın da diğer bir kazanım olduğunu belirtti.

İşte rakamlarla yapılan manipülasyona karşı belgeli gerçekler:

RAKAMLARDAKİ SAPTIRMA ORTAYA ÇIKTI