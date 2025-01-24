Yangın faciası sonrası talep patladı! Tanesi 1000 liradan satılıyor

24 Ocak 2025 17:35 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 17:46

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın faciasında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yangın güvenlik ekipmanlarına olan talep hızla arttı. Gaziantep'teki üreticiler, bu talebe yetişmek için yoğun bir çalışma temposuna girdi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın​ faciasının ardından, Gaziantep’te yangın tüpleri ve yangın söndürme sistemlerine olan talep büyük ölçüde arttı. Vatandaşlar ve işletmeler, güvenlik önlemlerini artırmak için harekete geçerken, yangın ekipmanları üreten ve satan firmalar taleplere yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Gaziantep’te yangın tüpü satışı yapan esnaf ve yangın eğitmeni Vahit Erkan, son günlerde işlerinde büyük bir artış yaşandığını ifade etti. Erkan, "30 yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Otomatik yangın söndürme sistemleri ve davlumbaz söndürme sistemleri kuruyoruz. Yaşanan üzücü olayın ardından talepler inanılmaz derecede arttı. Ancak millet olarak genelde sorun yaşanmadan önlem almayı düşünmüyoruz. Şu anda her gün yüzlerce kişi bizi arıyor ve tüp talep ediyor. Keşke bu önlemler, böyle acı bir olay yaşanmadan önce alınsaydı" ifadelerini kullandı.

YANGIN SİSTEMLERİ DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİLMELİ

Yangın önlemlerinin yalnızca satın almakla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Erkan, yangın sistemlerinin periyodik kontrollerinin hayati önem taşıdığını vurguladı. "Yangın sistemleri en az 6 ayda bir, kapsamlı olarak ise yılda bir kez kontrol edilmelidir. Yangın tüplerinin dolumu ise 4 yılda bir mutlaka yapılmalıdır. Yangın sırasında tüplerin faaliyete geçmemesi büyük sorunlara yol açabilir" diye konuştu.

Faciadan sonra yangın güvenliği konusundaki denetimlerin arttığını ifade eden Erkan, belediyelerin halk otobüsleri, oteller ve diğer işletmelerde sıkı kontroller yaptığını söyledi. Ayrıca mutfaklarda kullanılan yangın tüplerinin otomatik davlumbaz sistemleriyle desteklenmesi gerektiğini ekledi. Erkan, “Örneğin, geçtiğimiz olayda siren sistemi olsaydı, birçok kişinin hayatı kurtulabilirdi. Yangın algılama sistemlerinin ve yangın merdivenlerinin düzenli kontrolü hayati önem taşıyor,” dedi.

YANGIN TÜPÜ FİYATLARI VE KULLANIM ALANLARI

Yangın tüplerinin fiyatları hakkında bilgi veren Vahit Erkan, "Bir araç için kullanılan yangın tüpü 350 TL, 2 kilogramlık tüp 500 TL, iş yerleri için kullanılan 6 kilogramlık tüp ise KDV dahil 1000 TL. Bu tüpler, 50 metrekarelik alanlar için uygun. Daha büyük alanlar için sanayi tipi tüpler kullanılıyor. İnsan hayatının değerini düşündüğümüzde bu maliyetin yüksek olmadığını düşünüyorum" dedi.

VATANDAŞLARDAN GÜVENLİK ÖNLEMİ AÇIKLAMALARI

Yangın faciasının ardından önlemlerini artıran vatandaşlardan Yılmaz Bakır, “Biz zaten yangın tüpü kullanıyorduk ancak bu olay bizi çok korkuttu. Artık daha dikkatli olacağız. Hem evimiz hem de işletmemiz için yeni tüpler alıyoruz. Önlem almak çok önemli" ifadelerini kullandı.

Yangın eğitmeni Erkan, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla çalışmanın önemine de dikkat çekti. "Uzmanlar, gerekli bilgileri ve yönlendirmeleri detaylı bir şekilde sunarak işletmelerin ve bireylerin güvenliğini artırabilir. Önceden alınacak basit tedbirler, böyle acı olayların yaşanmasını önleyebilir" dedi.