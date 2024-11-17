Yapay zeka 2025 asgari ücret tahminini yaptı

17 Kasım 2024 20:40 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 20:54

Sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerden sonra 2025 asgari ücret zammı ile ilgili bir tahmin de yapay zekadan geldi. Zam için oran veren yapay zeka, şaşırtan bir tahminde bulundu. İşte yapay zekaya göre 2025 asgari ücret tutarı...

2025​ asgari ücret​ görüşmeleri önümüzdeki ay başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4 toplantı yaparak yeni ücreti belirleyecek. Ancak tahminler ve talepler haftalar, hatta aylar öncesinden başladı. Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları asgari ücret beklentilerini açıkladı. Açıklama yapanlar arasında yapay zeka​ da katıldı.

"ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK BİR ZAM​ YAPILMALI"

Yapay zeka milyonların merakla beklediği asgari ücretle ilgili tahminde bulundu. Yapay zeka, bir soru üzerine asgari ücretin enflasyon​ oranı ve ekonomik koşullara göre belirleneceğini belirtti. Enflasyonun dikkate alınmasını isteyen yapay zeka, toplumun alım gücünü artıracak oranda bir zam yapılmasının mantıklı olacağını vurguladı.

İŞTE YAPAY ZEKANIN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Asgari ücret zammı için oran veren yapay zeka, söz konusu zammın yüzde 35 ile 45 aralığında yapılacağını açıkladı. Buna göre 2025'te net asgari ücretin 22 bin lira ile 25 bin lira arasında olabileceği cevabını verdi.

YÜZDE 40 ZAM YAPILIRSA RAKAM...

Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 41,5 olduğu düşünüldüğünde, asgari ücrete en az yüzde 40 zam yapılırsa yeni yıldaki maaşlar 23 bin 800 TL'ye yükselecek.

SİYASİ PARTİLERİN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

Asgari ücretle ilgili muhalefet partilerinin teklifleri de belli oldu. İşte partilerin 2025 yılı için talep ettiği asgari ücret tutarı: