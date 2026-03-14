Yapay zeka açıkladı, Türkiye listeye damga vurdu! İşte 2070’in en büyük olması beklenen ekonomileri

7. Meksika: Amerika kıtasının üretim atölyesi. ABD ve Kanada'nın sınırlarına inşa ettiği tamamen robotikleştirilmiş devasa "Mega Fabrikalar" ve insansız otoyol lojistik ağları sayesinde, Kuzey Amerika'nın tüm endüstriyel yükünü çeken ve inanılmaz bir gelir elde eden yeni bir endüstri devi.

6. Nijerya: Afrika kıtasının uyanışını temsil eden Nijerya, 2070 yılında 400 milyonu aşan devasa ve genç nüfusuyla dikkat çekiyor. Afrika'nın ortak dijital para birimini yöneten ve kıtanın en büyük otonom tarım ile veri işleme merkezine dönüşen bir mega ekonomi olarak tarih yazıyor.

5. TÜRKİYE: Gelelim simülasyonun bizi en çok ilgilendiren kısmına. 2070 küresel ekonomi haritasında Türkiye, dünyanın en büyük 5. ekonomisi olarak tüm analistleri şaşırtan bir sıçrama gerçekleştiriyor. Yapay zeka, bu yükselişi kusursuz bir "Jeo-Teknolojik" stratejiye bağlıyor. Karadeniz ve Akdeniz'deki enerji kaynaklarının hidrojen üretim tesislerine dönüştürülmesi, Türkiye'yi Doğu Avrupa ve MENA bölgesinin ana enerji tedarikçisi yapıyor. Asıl patlama ise dijital koridorda yaşanıyor; Türkiye, dünyanın en büyük Fiber Optik ve Kuantum Veri Kablolarının kesişim merkezi (Global Data Hub) haline geliyor. İstanbul ve Ankara'daki otonom savunma ve yapay zeka yazılımları, Asya-Avrupa arasındaki akıllı gümrükleri yöneterek iki kıtanın siber ve fiziksel yöneticisi konumuna yerleşmesini sağlıyor.