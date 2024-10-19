Yapay zeka Hazine Bakanlığı'nın dolandırıcıları yakalamasına yardımcı oluyor! Milyarlarca dolar tasarruf sağlandı

19 Ekim 2024 12:01 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 12:03

Yapay zeka ABD Hazine Bakanlığı'nın 2024 mali yılında 1,3 milyar dolarlık vergi kaçakçılığının kurtarılmasına yardımcı oldu.

ABD bütçe açığı 1,8 trilyon dolara çıktı! Rekor düzeyde üçüncü en yüksek seviyeye ulaştı

ABD bütçe açığı 1,8 trilyon dolara çıktı! Rekor düzeyde üçüncü en yüksek seviyeye ulaştı

ABD Hazine Bakanlığı, dolandırıcılıkla mücadelede yapay zekaya (YZ) yöneldi ve bu teknolojiyi kullanarak geçen yıl 4 milyar dolarlık usulsüz ödemeyi engelledi.

YAPAY ZEKA​ ANORMALLİKLERİ BULMADA YARDIMCI

ABD Hazine Bakanlığı, Ekim 2023'ten Eylül 2024'e kadar süren 2024 mali yılında, 1 milyar dolarlık çek dolandırıcılığını durdurmak için makine öğrenimi yapay zekasını kullandığını söyledi. Aynı zamanda, yapay zeka süreçlerinin, riskli işlemleri belirleyerek ve taramaları iyileştirerek 3 milyar dolarlık diğer uygunsuz ödemelerin ayıklanmasına yardımcı olduğu da belirtildi.

Kuruma göre, yıllık toplam dolandırıcılık​ önleme geliri 4 milyar doları, bir önceki yıla göre altı kat daha fazla oldu.

Hazine yetkilisi Renata Miskell, CNN'e yaptığı açıklamada, yapay zeka teknolojisinin kullanımının kurum için "dönüştürücü" olduğunu, zira kurumun etiketleme dolandırıcılığında son kararı vermek için hâlâ bir insana ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Miskell, "Dolandırıcılar saklanmada gerçekten iyiler. Sistemi gizlice kandırmaya çalışıyorlar," dedi. "Yapay zeka ve veri kullanımı, bu gizli kalıpları ve anormallikleri bulmamıza ve bunları önlemek için çalışmamıza yardımcı oluyor." diye de ekledi.

Ajansa göre, ABD'nin finans departmanı olan ABD Hazine Bakanlığı her yıl yaklaşık 1,4 milyar ödeme dağıtıyor ve bu ödemelerin toplamı 6,9 trilyon doları aşıyor.

Kurum, dolandırıcılığın önlenmesine ilişkin açıklamasında, "Vergi mükelleflerinin parasının etkili bir şekilde idare edilmesi konusundaki sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz" dedi.