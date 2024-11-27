Yapay zeka talebi gümüş fiyatlarını uçurabilir

27 Kasım 2024 15:35 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 15:35

Yapay zeka ve yeşil enerjiye olan talep, gümüş fiyatlarını hızla artırabilir. Uzmanlara göre, 2025'te beklenen ekonomik durgunluk ve teknolojik gelişmeler gümüş için yeni yatırım fırsatları sunuyor.

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Gümüş​, faiz oranlarının düşüşe geçtiği dönemlerde yatırımcısına büyük kazanç sağlıyor. Uzmanlar, 2025’te yaşanması beklenen ekonomik durgunluk ve yapay zekanın (AI) yükselişi ile gümüş talebinin daha da artacağını öngörüyor.

TARİHİ VERİLER NE DİYOR?

Finans uzmanı Peter Krauth’a göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürmeye başlaması, gümüş fiyatlarını hızla yukarı taşıyor. Krauth, son üç faiz indirim döngüsünde gümüş fiyatlarının dip seviyesinden zirveye kadar ortalama %332 arttığını belirtiyor.

Krauth, “Fed faiz indirimine başlar başlamaz gümüş fiyatları bir süre düşebilir, ancak ardından hızlı bir yükseliş gelir. Bu yükseliş genelde bir ila iki yıl sürer ve yatırımcıya büyük kazançlar sunar” dedi.

RESESYON VE GÜMÜŞ TALEBİ

Uzmanlar, 2025’in ilk yarısında ABD ekonomisinin resesyona gireceğini tahmin ediyor. Krauth’a göre, ekonomik durgunluk dönemlerinde gümüş altına kıyasla daha iyi bir performans sergiliyor. Bunun nedeni, gümüşün hem yatırım hem de endüstriyel talep açısından güçlü bir konumda olması.

Krauth, “ABD Hazinesi, ekonomik durgunluklardan çıkışta genelde büyümeyi teşvik edecek altyapı yatırımları yapar. Bu yatırımlar, elektrikli araçlar (EV), güneş enerjisi, rüzgar türbinleri ve şarj istasyonları gibi gümüş yoğun teknolojileri içeriyor” dedi.

YAPAY ZEKA​ VE GÜMÜŞ TALEBİ

Krauth, yapay zekanın gümüş için yeni bir talep kaynağı olabileceğini söylüyor. Yapay zeka, özellikle mikroçip üretimi ve veri merkezleri için enerji depolama çözümlerinde gümüşe olan ihtiyacı artırabilir.

"2025’te üretilmesi beklenen veri miktarı, 2010 ile 2016 arasında üretilen tüm verinin %50 fazlası olacak. Bu inanılmaz bir büyüme. Yapay zeka, enerji talebini ciddi şekilde artırıyor ve bu enerji ihtiyacı güneş panelleri gibi gümüş bazlı teknolojilerle karşılanabilir" dedi.

Krauth’a göre, büyük teknoloji şirketleri veri merkezlerini nükleer enerji ile çalıştırmayı planlasa da, diğer firmalar için güneş enerjisi en mantıklı alternatif. Güneş parklarının daha hızlı izin alabilmesi ve yerel enerji sağlama avantajı, onları cazip bir seçenek haline getiriyor.