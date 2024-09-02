Yapay zeka ve bitcoin karşı karşıya! Enerji yarışında biri galip gelecek

02 Eylül 2024 14:48 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 14:50

Enerji yarışında yapay zeka ve bitcoin rekabeti sürüyor. Büyük teknolojinin enerjiye olan iştahı, bu şirketlerin yeni yapay zeka odağı sayesinde hızla artıyor. Şimdi, ikisi de veri merkezleri ve madencilik operasyonları için mümkün olduğunca fazla elektrik sağlamak için sıkı bir yarışa girdi.

YAPAY ZEKA VE BİTCOİNİN KIYASIYA YARIŞI

Büyük teknolojinin enerjiye olan iştahı, hızla artıyor.

Yapay zeka hamlesi, şehirdeki tek önemli enerji tüketicisi değil çünkü bitcoin ilk önce buradaydı. Şimdi, ikisi de veri merkezleri ve madencilik operasyonları için mümkün olduğunca fazla elektrik sağlamak için sıkı bir yarışa girdi.

Büyük Teknoloji, yapay zekasını çalıştırmak için veri merkezlerine enerjiye ihtiyaç duyuyor. Mevcut enerji ise sınırlı hacimde.

Bitcoin endüstrisi için sorun, alandaki her şirketin kendi elektrik kaynağına sahip olmaması ve kendi kaynağı olmayanlar, Büyük Teknoloji daha fazla ödemeyi göze alabildiğinden mevcut elektriğe erişimlerini kaybediyorlar.

Bitcoin madenciliğinin ve şimdi de yapay zekanın elektrik talebi manzarasını değiştirdi.

Geçtiğimiz birkaç on yılda, ABD'deki elektrik talebi, enerji verimliliği kazanımları ve büyük yeni talep kaynakları olmaması nedeniyle temelde düzleşti.

İKİ YENİ GÜÇ AÇLIĞI

Reuters'ın yapay zeka ve bitcoin madenciliği hakkındaki raporuna göre, analistler bitcoin madenciliği enerji kapasitesinin beşte birinin önümüzdeki üç yıl içinde yapay zeka veri merkezlerine güç sağlamak için kullanılacağını tahmin ediyor.

Bu kapasite ya kripto şirket sahipleri tarafından satılacak ya da halihazırda devam eden ihale savaşlarında Büyük Teknoloji tarafından kazanılacak.

Raporda ayrıca, bazı Bitcoin şirketlerinin enerji talebindeki değişimler ve bu değişen manzaranın beraberinde getirdiği kar fırsatları dikkate alınarak, kendilerini halihazırda enerji tedarikçileri ve yapay zeka veri merkezleri için alt yükleniciler olarak yeniden konumlandırdıkları belirtti.

Veri merkezlerinin (ister bitcoin madencileri ister büyük teknoloji şirketleri tarafından işletilsin) ihtiyaç duyduğu türden bir tedarik güvenilirliği sunan yalnızca iki tür üretim kapasitesi var. Bunlar hidrokarbonlar ve nükleer.

Kömürün gözden düşmesiyle, yapay zeka devrimini besleyebilecek ve bitcoin endüstrisinin ilerlemesini sağlayabilecek olan şey gaz ve nükleer olarak görülüyor.

Bu noktada iki güç açlığı çeken endüstri arasındaki yarışın daha da yoğunlaşacağı ve veri merkezi ağırlıklı coğrafyalarda elektrik tedarikinin daha da değerli hale gelmesi bekleniyor.