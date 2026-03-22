Yapay zekaya sorduk: 2026 sonunda gümüş fiyatları ne kadar olacak? Altın yatırımcısını bile şoke eden o tarihi tahmin

BU RALLİ NEDEN DURDURULAMIYOR?

Yapay zekanın gümüş için zaten 80 dolara ulaşmış bir piyasada bile hala agresif bir yükseliş senaryosu çizmesinin altında yatan temel neden, altından tamamen ayrışan "Endüstriyel Karakteri"dir. Altın çıkarılır ve kasalarda saklanır. Ancak gümüş sanayide tüketilir ve bir daha geri dönmemek üzere yok olur.

2026 yılı itibarıyla küresel çapta uygulanan karbon emisyonu sıfırlama hedefleri, güneş enerjisi panellerinin ve elektrikli araçların (EV) üretimini hayal edilemez boyutlara taşıdı. Bir güneş paneli hücresinin elektrik iletkenliğini sağlamak için doğadaki en iyi iletken olan gümüşe muhtaçsınız. Aynı şekilde yapay zeka sunucularında, otonom sürüş radarlarında ve yeni nesil çiplerde inanılmaz miktarda gümüş kullanılıyor. Yapay zekanın taradığı madencilik raporlarına göre, gümüş talebi son dört yıldır madenlerden çıkarılan gümüş miktarını (arzı) düzenli olarak aşıyor. Yani şu an piyasa, geçmiş yılların stoklarını yiyerek ayakta duruyor. Algoritma bu tabloya baktığında tek bir şey görüyor: "Tarihi bir kıtlık fiyatlaması başlıyor."