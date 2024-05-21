'Yapı Kredi Bankası satılıyor' iddialarına Koç Holding'ten cevap geldi

21 May 2024 12:43 - Güncelleme : 21 May 2024 12:56

Yapı Kredi Bankası hisselerinin First Abu Dhabi Bank’a satılacağına yönelik iddialar medyada yer aldı. Koç Holding konuya dair KAP’a açıklama yaptı.

YAPI KREDİ KÖRFEZ’E Mİ SATILIYOR?

Reuters'a bilgi veren konuya yakın üç kaynak görüşmelerin ileri aşamada olduğunu ifade etti. Bir kaynak Koç Grubu'nun elindeki yüzde 61.2 Yapı Kredi hissesi için yaklaşık 8.5 milyar dolar istediğini söyleyerek karşı tarafın ise bunun 1 milyar dolar altında teklif verdiğini, pazarlıkların buna odaklandığını açıkladı.

Konuya yakın bir diğer kaynak, şu aşamada hissedarlık anlaşması ayrıntılarının ele alındığını kaydetti. İkinci kaynağın verdiği bilgiye göre, Yapı Kredi hisselerinin yaklaşık 8 milyar dolara el değiştirmesi, bankanın tamamının 13-14 milyar dolar değerlemeye sahip olacağı anlamına geliyor.

Koç Holding ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank, Reuters'ın konu ile ilgili sorularına cevap vermedi. Öte yandan görüşmelerin nihai bir anlaşma ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz belli değil.

KOÇ’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Koç Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle: "Basın-yayın organlarında, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıkmıştır.

Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir. Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır."