Yapı Kredi'den dikkat çeken hamle! Dünyaca ünlü bankayı satın aldı 

23 Temmuz 2024 22:31 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 22:34

Yapı Kredi Bankası, Almanya'da bankacılık faaliyetini genişletmek için Bankhaus J. Faisst oHG hisselerinin tamamını satın aldı. Devir işlemleri sonlanırken, bankanın ağustos ayından itibaren "Yapı Kredi Almanya" olarak hizmet vereceği öğrenildi.

Yapı Kredi Bankası, Avrupa Birliği'nde faaliyet gösterecek ikinci iştiraki için Alman Bankhaus J. Faisst'in hisselerinin tamamını satın alma sürecini tamamladı.

İSMİ 'YAPI KREDİ ALMANYA' OLACAK

Bankadan yapılan açıklamaya göre, satın alınan bankaya 60 milyon euro tutarında sermaye artırımı yapılacak ve ismi ağustos ayı itibarıyla "Yapı Kredi Almanya" olarak değiştirilecek.

Yapı Kredi Almanya'nın genel müdürlüğünün ortak sorumluluğunu üstlenmek üzere, banka yöneticilerinden Abdullah Kutucu ve Didem Öget atandı.

"GÜÇLÜ ORTAKLIK SUNACAĞIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, bir adım önde vizyonu ve sınırsız hizmet anlayışıyla 80 yıldır müşterilerine sundukları öncü hizmetleri Almanya’ya da taşıyacaklarını ifade etti.

Erün, satın alma süreçleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Avrupa Merkez Bankası ve diğer Almanya düzenleyici otoritelerin de onayını alarak BHF’nin hisse devir sürecini başarılı bir şekilde tamamladık. Bu satın almanın ardından Yapı Kredi Almanya olarak, ülkemiz ekonomisinin en önemli paydaşlarından Almanya’da, bankacılık hizmetlerimizin yanı sıra iki ülke arasında ithalat ve ihracat yapan firmalarımız için de güçlü bir çözüm ortaklığı sunacağız. Yapı Kredi Almanya’nın Genel Müdürlük eş sorumluluğunu uzun yıllardır kurumumuzda pek çok başarıya imza atmış Bankamız yöneticilerinden Abdullah Kutucu ve Didem Öget üstlenecek. Yapı Kredi Almanya’nın da ailemize katılması ile birlikte, 80. yılımızda öncü hizmetlerimizi sınırlarımızın ötesine bir kez daha taşımış olmaktan dolayı çok gururluyuz. Ana hissedarımız Koç Holding’in de vizyonu doğrultusunda Yapı Kredi olarak Almanya’da da güçlü ve emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.”