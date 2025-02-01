Yapılandırma taksit sürelerine düzenleme! Tarihler güncellendi: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

01 Şubat 2025 11:40 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 11:47

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen ilçelerde mücbir sebep hali devam eden borçlular için yapılandırma taksitlerinin ödeme süreleri yeniden düzenlendi. Yeni takvimle birlikte ödeme tarihleri güncellendi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile, yapılandırma kanunları kapsamında borçlarını ödeyen depremzedeler için önemli bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, mücbir sebep halinin devam ettiği illerde, 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunları kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin süresi uzatıldı.

DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR?

Bu düzenleme, mücbir sebep halinin 31 Mayıs 2025’e kadar devam ettiği Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde borçlarını ödemekle yükümlü mükellefleri kapsıyor.

YENİ ÖDEME TAKVİMİ

Bu illerdeki borçluların 6 Şubat 2023 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında ödemeleri gereken taksitlerinin vadesi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen Haziran 2025’e ertelendi. Peşin ödemeler de dahil olmak üzere ilk taksitin bu tarihte ödenmesi gerekecek, sonraki taksitler ise aylık dönemler halinde devam edecek.

HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA?

Sadece vergi borçları değil, aynı zamanda il özel idareleri, belediyeler ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına yapılan ödemeler de bu düzenlemeden yararlanacak. Böylece yapılandırma borçlarını ödeyen vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlanmış oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 6 Şubat 2023 depremleri nedeniyle ilan edilen mücbir sebep hali, bazı mükellefler için 31 Mayıs 2025 tarihine kadar uzatılmıştı. Yeni düzenleme ile deprem bölgesinde ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla ödeme yükümlülükleri ertelenmiş oldu.