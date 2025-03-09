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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Sosyal yardım parası bayram öncesi dağıtılacak! Kimlikle PTT'ye gitmek yeterli

Mart 2025 sosyal yardım ödemeleri Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatıyor. Engelli maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve diğer tüm ödemeler T.C. kimlik numarasıyla PTT ve Ziraat Bankası'ndan alınabilecek. İşte yeni ödeme takvimi ve tüm detaylar…

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KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 10:20

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mart 2025’te dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardım ödemelerini erkene aldı. Ramazan Bayramı öncesinde ekonomik yükü hafifletmek amacıyla yapılan düzenlemeyle, engelli maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, dul ve yetim aylığı gibi ödemeler 10 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacak.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sosyal yardım ödemeleri, 10 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren PTT ve Ziraat Bankası aracılığıyla hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Tüm ödemelerin 25 Mart’a kadar tamamlanması planlanıyor. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ödeme günlerini ve takvim detaylarını kontrol edebilecek.

HANGİ ÖDEMELER YAPILACAK?

Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak sosyal yardımlar şunlar:

  • 65 yaş aylığı
  • Evde bakım maaşı
  • Dul ve yetim aylığı
  • Engelli maaşı
  • SED ödemesi
  • Bakanlık tarafından sağlanan diğer sosyal yardımlar

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Mart 2025 emekli maaşı ödeme takvimine göre:

-SSK ve Bağ-Kur emeklileri 17-25 Mart arasında maaşlarını alacak.

-Ödemelerin bayram nedeniyle erkene çekilmesi bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyesi için kritik tarih ise 10 Mart Pazartesi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, zam teklifini Meclis’e sunacak. Onaylanması halinde en geç 25 Mart’a kadar ikramiyeler hesaplara yatırılacak.
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#sosyal yardım
#Ekonomi
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