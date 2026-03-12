Yargıtay'dan 'çekilmezlik' kararı! Sözleşme süresi bitmeden feshedilebilir

'ÇEKİLMEZLİK HALİ' DETAYI

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, incelemesi sonrasında, “Herhangi bir nedenle, sürekli edinimli sözleşmeler kapsamında olan kira sözleşmesinde, taraflardan biri için çekilmezlik hali ortaya çıkmışsa, o tarafın sözleşme ile bağlı kalması beklenemez” denildi. Kararda, şu görüşe yer verildi: