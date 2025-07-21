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 | Bengü Sarıkuş

Yargıtay'dan emeklileri üzecek karar: İsa Karakaş maaş konusunda uyardı

SGK mevzuatına göre emekli maaşları, nafaka borçları haricinde haczedilemez. Ancak tüketici kredisi sözleşmelerinde imzalanan muvafakatnamelerle bankaların emekli maaşına bloke koyması hakkında Yargıtay son noktayı koydu. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş maaş kaybı hakkında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

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Yargıtay'dan emeklileri üzecek karar: İsa Karakaş maaş konusunda uyardı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 09:06

Yüksek ve karşısında zaten yetersiz kalan emekli maaşlarının, emeklinin borçları nedeniyle haczedilmesi konusu hakkında detayları anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emeklilerin dikkat etmesi gereken noktaların altını çizdi.

Yargıtay'dan emeklileri üzecek karar: İsa Karakaş maaş konusunda uyardı

SGK mevzuatına göre , nafaka borçları haricinde haczedilemez. Ancak sözleşmelerinde imzalanan muvafakatnamelerle bankaların emekli maaşlarına bloke koyduğu durumlar, uzun süredir hukuki tartışmalara neden olduğunu belirten Karakaş, tartışmaya son noktayı İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun koyduğunu bildirdi.

Yargıtay'dan emeklileri üzecek karar: İsa Karakaş maaş konusunda uyardı

YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU SON NOKTAYI KOYDU

Konuyla ilgili Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu üçüncü toplantısında oy çokluğuyla 21/03/2025 Tarihli ve E: 2022/2, K: 2025/1 Sayılı Kararıyla; Tüketici kredisi nedeniyle verilen hapis, takas, mahsup ve benzeri onay ve rıza talimatları nedeniyle bankanın emekli maaşına doğrudan bloke koymasının mümkün olduğu yönünde hüküm tesis etti.

Yargıtay'dan emeklileri üzecek karar: İsa Karakaş maaş konusunda uyardı

Bu hükümle birlikte Kurul, bankaların, emekli maaşlarına bloke koyabileceğine hükmetti. İlgili kararın oy çokluğuyla alındığını ve bankaların lehine, emeklilerin aleyhine sonuçlandığını söyleyen Karakaş, emeklilerin çoğunluğunun borçlarını ödeyebilmek için zor durum hâli nedeniyle önlerine konan her türlü belgeyi kayıtsız-şartsız imzaladığından dem vurdu.

Karakaş, emeklilerin imza attıkları belgeleri dikkatle incelemeleri gerektiğini vurguladı.

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#yargıtay
#emekli maaşları
#hayat pahalılığı
#tüketici kredisi
#Enflasyon
#Hacz
#Ekonomi
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