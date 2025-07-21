Yargıtay'dan emeklileri üzecek karar: İsa Karakaş maaş konusunda uyardı

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında zaten yetersiz kalan emekli maaşlarının, emeklinin borçları nedeniyle haczedilmesi konusu hakkında detayları anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emeklilerin dikkat etmesi gereken noktaların altını çizdi.

SGK mevzuatına göre emekli maaşları, nafaka borçları haricinde haczedilemez. Ancak tüketici kredisi sözleşmelerinde imzalanan muvafakatnamelerle bankaların emekli maaşlarına bloke koyduğu durumlar, uzun süredir hukuki tartışmalara neden olduğunu belirten Karakaş, tartışmaya son noktayı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun koyduğunu bildirdi.

YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU SON NOKTAYI KOYDU

Konuyla ilgili Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu üçüncü toplantısında oy çokluğuyla 21/03/2025 Tarihli ve E: 2022/2, K: 2025/1 Sayılı Kararıyla; Tüketici kredisi nedeniyle verilen hapis, takas, mahsup ve benzeri onay ve rıza talimatları nedeniyle bankanın emekli maaşına doğrudan bloke koymasının mümkün olduğu yönünde hüküm tesis etti.

Bu hükümle birlikte Kurul, bankaların, emekli maaşlarına bloke koyabileceğine hükmetti. İlgili kararın oy çokluğuyla alındığını ve bankaların lehine, emeklilerin aleyhine sonuçlandığını söyleyen Karakaş, emeklilerin çoğunluğunun borçlarını ödeyebilmek için zor durum hâli nedeniyle önlerine konan her türlü belgeyi kayıtsız-şartsız imzaladığından dem vurdu.

Karakaş, emeklilerin imza attıkları belgeleri dikkatle incelemeleri gerektiğini vurguladı.