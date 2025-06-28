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 | Banu İriç

Yargıtay'dan kiracıyı üzen haber! İmzaladığınız tarihe dikkat edin

Ev kiralarken tahliye taahhütnamesi imzalayanlar dikkat! Kira sözleşmesinden sonra bir yıl sonra evi tahliye edeceğine dair imza atan kiracı önce mahkeme tarafından haklı bulundu ancak Yargıtay'dan üzen haber geldi.

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Yargıtay'dan kiracıyı üzen haber! İmzaladığınız tarihe dikkat edin
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 19:18

Konya'da ev sahibi İsmail E., konutunu Fadime E.'ye kira sözleşmesi ile kiraladı. 15 Mayıs 2022'de yapılan sözleşmeden bir gün sonra tahliye için de yapılan taahhütname bir yıl sonra anlaşmazlığa sebep oldu.

Yargıtay'dan kiracıyı üzen haber! İmzaladığınız tarihe dikkat edin

KİRACI EVİ BOŞALTMAYINCA EV SAHİBİ DAVA AÇTI

15 Mayıs 2023'te tahliye edileceğine dair imza atan kiracı evi boşaltmayınca ev sahibi tarafından boşaltmayınca 17 Mayıs 2023'te tahliye talepli icra takibi başlattı. Kiracı Fadime B'. karara itiraz ederek Ereğli 1. Sulh Hukuk Mahkemesinden iptal istedi.

Kiracı yaptığı savunmasında kendisinin bu taahhütnameyi ev sahibinin baskısı altında imzaladığını öne sürdü. Mahkeme kiracıyı haklı bularak davanın reddine karar verdi.

Kira sözleşmesinin başlangıç tarihinin 15 Mayıs 2022, tahliye taahhütnamesinin düzenlenme tarihinin ise 16 Mayıs 2022 olduğuna işaret edilen mahkemenin kararında davacı tarafın iki evrakın ayrı günlerde imzalandığı iddiasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtildi.

Kararda, tahliye taahhütnamesinin, kira sözleşmesinin düzenlenmesi amacıyla baskı altında imzalandığı kanaatine varıldığı ifade edildi.

Yargıtay'dan kiracıyı üzen haber! İmzaladığınız tarihe dikkat edin

YARGITAY KARARI BOZDU: KİRACININ SERBEST İRADESİNİN ÜRÜNÜ


Adalet Bakanlığı, yerel mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kanun yararına bozma isteminde bulundu ve kararı temyiz etti.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kanun yararına temyiz istemini yerinde bularak sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkemenin kararını bozdu.

Kira sözleşmesi ile tahliye taahhütnamesi arasında bir günlük sürenin olduğuna işaret edilen Dairenin kararında, şu ifadeler yer aldı:

"Kural olarak kira ilişkisi kurulduktan sonra alınan taahhütnamenin kiracının serbest iradesinin ürünü olduğu kabul edilmelidir. Somut olayda tahliye taahhütnamesi, 16 Mayıs 2022'de düzenlenmiş olup düzenleme tarihi itibarıyla kiracılık ilişkisi mevcuttur. Davalı, tanzim tarihinin belgeye sonradan yazıldığını ve gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüş ise de bu iddiasını aynı ispat gücünü haiz başka bir belgeyle kanıtlamakla yükümlü olan davalı, bu yönde bir delil sunmamıştır. Mahkemece belirtilen bu yönler nazara alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olduğundan, Adalet Bakanlığının bu yöne ilişkin kanun yararına temyiz talebinin kabulü gerekir."

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#tahliye
#yargıtay
#kira
#konya
#dava
#Ekonomi
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