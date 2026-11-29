Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, konut satışlarında tüketicileri yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Daire, satış sözleşmesinde veya teknik şartnamede açıkça yer almasa dahi proje reklam ve tanıtım materyallerindeki vaatlerin yüklenici firma tarafından yerine getirilmesi gerektiğine hükmetti.

İstanbul'da bir konut projesinden iki daire satın alan tüketici, satış sürecinde yüzme havuzu, tenis kortu, fitness salonu ve köpek barındırma merkezi gibi sosyal alanların vadedildiğini ancak bunların inşa edilmediğini belirterek yargıya başvurdu. Davalı şirket ise savunmasında sözleşmede bu tesislere ilişkin bir taahhüt bulunmadığını ileri sürdü.

YEREL MAHKEME VE İSTİNAFIN ARDINDAN YARGITAY DA KARARI ONADI

Davayı gören İstanbul Anadolu 2. Tüketici Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak tüketici lehine 128 bin 682 lira değer kaybının şirketten tahsiline karar verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi de kararı hukuka uygun bularak istinaf başvurularını reddetti.

Şirketin temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 8'inci maddesini hatırlatarak reklam ve ilanlarda belirtilen özellikleri taşımayan malların ayıplı kabul edildiğine dikkat çekti. Proje kataloğu ve internet reklamlarında tanıtılan sosyal tesislerin yapılmamasını "eksik ifa" sayan Daire, tüketici lehine verilen bedel indirimi kararını onadı.