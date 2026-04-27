Yarı fiyatına altın tuzağı! Kuyumcular Odası uyardı: Gerçekle bağdaşmıyor

İKİSİ DE PİYASA GERÇEKLERİYLE ÖRTÜŞMÜYOR

Altın ve değerli taşların fiyatlarının uluslararası piyasalarda arz ve talep dengesi çerçevesinde oluştuğunu ve bu fiyatların tüm sektör tarafından anlık ve şeffaf şekilde takip edildiğini belirten Atayık, bu nedenle sosyal medyada iddia edildiği gibi yüzde 50 seviyelerinde fahiş kar marjları uygulanmasının ya da aynı oranda indirim yapılmasının piyasa gerçekleriyle örtüşmediğini vurguladı.

Atayık, kuyumculuk sektöründe fiyatlandırmanın, madenin uluslararası piyasa değeri, işçilik, tasarım ve hizmet kalitesi üzerinden şekillendiğini dile getirerek, "Bu kapsamda yapılabilecek indirimler sınırlı ve makul düzeylerde olup, bu reklamların sektörel gerçeklikte hiçbir karşılığı bulunmamaktadır." diye konuştu.