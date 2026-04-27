Yarı fiyatına altın tuzağı! Kuyumcular Odası uyardı: Gerçekle bağdaşmıyor

GİRİŞ:
27.04.2026
14:39
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 14:47
Yarı fiyatına altın tuzağı! Kuyumcular Odası uyardı: Gerçekle bağdaşmıyor

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, sosyal medyadaki "mağazadan yarı fiyatına altın" reklamlarına ilişkin, "Mağazada 24 bin lira, bizde 12 bin lira gibi gerçekle bağdaşmayan ve herhangi bir objektif karşılaştırma temeline dayanmayan paylaşımlar, tüketicilerimizi açıkça yanıltmakta, sektörde güven duygusunu zedelemekte ve mesleki etik değerleri ihlal etmektedir" dedi.

 

Yarı fiyatına altın tuzağı! Kuyumcular Odası uyardı: Gerçekle bağdaşmıyor

UCUZ ALTIN UYARISI 

İKO, son dönemde sosyal medya platformlarında karşılaşılan "mağazadan yarı fiyatına" altın ve mücevher ürünü reklamlarıyla ilgili tüketicilere uyarılarda bulundu.

Tüketicilere ucuz olarak pazarlanan bu ürünlerde, ürünün gramajı, altın ayarı, işçilik kalitesi, kullanılan taşın niteliği ve karat değeri gibi kritik bilgilerin eksik yer aldığına, bulunmadığına veya aynı görünen iki ürün arasında ciddi değer farkı olabileceğine işaret eden İKO, gerçek ve değerli mücevher ürünlerinde, sertifika, garanti, kayıt belgelerinin önemine dikkati çekti.
 

 

Yarı fiyatına altın tuzağı! Kuyumcular Odası uyardı: Gerçekle bağdaşmıyor

'12 BİN LİRA GİBİ GERÇEKLE BAĞDAŞMAYAN...'

İKO Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine, "Mağazada 24 bin lira, bizde 12 bin lira gibi gerçekle bağdaşmayan ve herhangi bir objektif karşılaştırma temeline dayanmayan paylaşımlar, tüketicilerimizi açıkça yanıltmakta, sektörde güven duygusunu zedelemekte ve mesleki etik değerleri ihlal etmektedir" ifadelerini kullandı.

 


 

İKİSİ DE PİYASA GERÇEKLERİYLE ÖRTÜŞMÜYOR 

Altın ve değerli taşların fiyatlarının uluslararası piyasalarda arz ve talep dengesi çerçevesinde oluştuğunu ve bu fiyatların tüm sektör tarafından anlık ve şeffaf şekilde takip edildiğini belirten Atayık, bu nedenle sosyal medyada iddia edildiği gibi yüzde 50 seviyelerinde fahiş kar marjları uygulanmasının ya da aynı oranda indirim yapılmasının piyasa gerçekleriyle örtüşmediğini vurguladı.

Atayık, kuyumculuk sektöründe fiyatlandırmanın, madenin uluslararası piyasa değeri, işçilik, tasarım ve hizmet kalitesi üzerinden şekillendiğini dile getirerek, "Bu kapsamda yapılabilecek indirimler sınırlı ve makul düzeylerde olup, bu reklamların sektörel gerçeklikte hiçbir karşılığı bulunmamaktadır." diye konuştu.

 

Yarı fiyatına altın tuzağı! Kuyumcular Odası uyardı: Gerçekle bağdaşmıyor

"AYNI GİBİ GÖSTERİLEN HER ÜRÜN, AYNI DEĞİLDİR"

İKO Başkanı Atayık, sosyal medyada yapılan ve gerçeklerle ilgisi olmayan bu paylaşımların, kuyumcular arasında da büyük bir rahatsızlık oluşturduğunu ifade ederek, vatandaşların, sosyal medyadaki yanıltıcı altın ve mücevher fiyatlarına aldanmamaları hatta şüpheyle yaklaşmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Altın ve mücevher alışverişinin sıradan bir ürün satın almak değil, bir güven, uzmanlık ve sorumluluk işi olduğunu aktaran Atayık, "Sadece fiyat üzerinden yapılan karşılaştırmalar, çoğu zaman eksik ve kasıtlı olarak gizlenmiş bilgiler içerir. Unutulmamalıdır ki aynı gibi gösterilen her ürün, aynı değildir." şeklinde konuştu.

Atayık, sosyal medyada "ucuz" gibi lanse edilen paylaşımlarda birçok şeyin gizlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ürünün gramajı, altın ayarı (8K, 14K, 22K), işçilik kalitesi, kullanılan taşın niteliği (doğal/sentetik), karat değeri gibi en kritik bilgiler çoğunlukla paylaşılmaz. Öte yandan, dikkat edilirse paylaşımlarda yüksek kalite ve sertifikalı bir ürün ile düşük ayarlı, taş değeri olmayan bir ürün bilinçli olarak kıyaslanır. Bu, tüketiciyi aldatmaya yönelik bir yöntemdir. Sosyal medya üzerinden yapılan birçok satışta fatura düzenlenmez. Bu durumda, tüketici olarak yasal hakkınızı arayamazsınız. Üründe sorun yaşadığınızda ulaşabileceğiniz bir işletme, bir adres, bir sorumlu bulamayabilirsiniz. Bugün, var olan hesaplar yarın ortadan kaybolabilir. Gerçek ve değerli mücevher ürünleri, sertifika, garanti, kartvizit ve kayıt ile birlikte sunulur. Bunlar yoksa ürünün değeri de güvencesi de tartışmalıdır. Son dönemde hem kuyumcu esnafımız, hem de vatandaşlarımız, gerek sosyal medyada gerekse Odamızı bizzat arayarak şikayetlerini ve tepkilerini dile getiriyor."

Yarı fiyatına altın tuzağı! Kuyumcular Odası uyardı: Gerçekle bağdaşmıyor

ŞÜPHELİ DERECEDE UCUZ TEKLİFLERE DİKKAT 

Atayık, altın ve mücevherde fiyatın, gramaj, ayar, işçilik, taş kalitesi ve marka güvencesi ile belirlendiğini anımsatarak, "ucuza aldım" düşüncesinin sonradan büyük bir zarara dönüşebileceğine işaret etti.

Güvenli alışveriş için daha önceden bilinen, tanınan, kayıtlı kuyumculardan ve hem güvenilir hem de İKO'ya kayıtlı internet mağazalarından alışveriş yapılması gerektiğini vurgulayan Atayık, "Ürünün gram, ayar ve taş bilgilerini sorun, sertifikasız ürünlere temkinli yaklaşın, şüpheli derecede ucuz teklifleri sorgulayın" dedi.

 

Yarı fiyatına altın tuzağı! Kuyumcular Odası uyardı: Gerçekle bağdaşmıyor

Atayık, bu kapsamda, tüketiciyi yanıltan, gerçek dışı fiyat algısı oluşturan ve sektörde güveni zedeleyen kişi ve oluşumlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde suç duyurularında bulunulacaklarını belirterek, gerekli hallerde idari yaptırımların uygulanması için yetkili kurumlar nezdinde girişimler yapılarak, yargı mercileri nezdinde en ağır yaptırımların hayata geçirilmesi için süreçleri titizlikle takip ettiklerini söyledi.

Sosyal medya üzerinden mücevher ürünleri almak isteyen vatandaşların söz konusu hususlara dikkat etmesi uyarısında bulunan Atayık, "Alım yapılacağı takdirde ilgili firmanın kaydı iyi araştırılmalı. Firmanın vergi sistemine kaydı olduğundan da emin olunmalı." ifadelerini kullandı.

