Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Yarı zamanlı çalışma detayları belli oldu! Milyonlarca memuru etkileyecek! Yeni sistem ne zaman yürürlüğe girecek?

Milyonlarca memurun dört gözle beklediği yarı zamanlı çalışma düzenlemesi için çalışmalar hızlandı. Yeni yönetmelik taslağı hazırlandı ve uygulamaya dair detaylar netleşmeye başladı. Çocuk sahibi olan ya da evlat edinen kadın ve erkek memurlar, 5 yıl boyunca yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olabilecek. Peki, kimler bu haktan yararlanabilecek ve hangi koşullar geçerli olacak? Yeni sistem ne zaman devreye girecek? İşte merak edilen tüm detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yarı zamanlı çalışma detayları belli oldu! Milyonlarca memuru etkileyecek! Yeni sistem ne zaman yürürlüğe girecek?
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 10:42

Memurların uzun süredir beklediği yarı zamanlı çalışma düzenlemesi için hazırlıklar hızla devam ediyor. 2016 yılında yasalaşan, ancak yönetmelik eksikliği nedeniyle hayata geçirilemeyen bu düzenleme, özellikle çocuğu olan veya evlat edinen kadın ve erkek memurları kapsıyor. Yarı zamanlı çalışma hakkı, kamu kurumlarında çalışan memurların hayatını kolaylaştırmak adına önemli bir adım olacak.

YÖNETMELİK TASLAĞI HAZIRLANDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan geniş kapsamlı toplantılar sonucunda, yarı zamanlı çalışma sistemine dair bir taslak yönetmelik hazırlandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 43. maddesiyle yasal olarak güvence altına alınan bu hak, yönetmelik eksiklikleri nedeniyle bir türlü uygulamaya konulamamıştı. Ancak yeni yönetmelik ile birlikte, memurların bu haktan yararlanması mümkün hale gelecek.

KİMLER YARI ZAMANLI ÇALIŞABİLECEK?

Yeni düzenleme ile çocuk sahibi olan veya evlat edinen tüm kadın ve erkek memurlar, yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanabilecek. Çocuk ilkokul çağına gelene kadar memurlar, 5 yıl süreyle bu imkandan yararlanma fırsatına sahip olacak. Evlat edinenler de bu haktan eşit şekilde faydalanabilecek.

DÜZENLEMEDEN ÖNCE DOĞAN ÇOCUKLAR DA BU HAKTAN YARARLANABİLECEK Mİ?

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından, memurlar talep etmeleri durumunda, yarı zamanlı çalışma süresi boyunca bu haktan faydalanabilecekler.

ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL DÜZENLENECEK?

Memurlar, başvurularında hangi saat aralıklarında çalışmak istediklerini belirtebilecekler. Ancak nihai kararı amir verecek. Haftalık çalışma süresi, normal haftalık mesainin yarısı kadar olacak ve bu süre, haftada 3 günü geçmemek kaydıyla, günde 8 saati aşmayacak şekilde bölünebilecek. Günlük çalışma süresi 3 saatten az olamayacak. Çalışma saatleri, eşit ya da farklı olabilir. Ayrıca, yetkili amir, her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere, çalışma saatleri ve usulünde değişiklik yapma yetkisine sahip olacak.

YENİ SİSTEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yönetmelik taslağının tamamlanmasının ardından, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kamu kurumları, yönetmeliğe uygun düzenlemeleri gerçekleştirdikten sonra, memurlar dilekçe ile başvuru yaparak yarı zamanlı çalışma hakkını kullanabilecek. Bu düzenleme, memurların aile hayatını daha kolay dengelemelerini sağlamayı hedefliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emeklilerden sonra memurlar da bayram ikramiyesi için sıraya girdi! Gözler Meclis’te, kulaklar bayram müjdesinde
Memurlar için tarihi düzenleme! Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor: Detaylar açıklandı

Sıkça Sorulan Sorular

Yarı zamanlı çalışma kimleri kapsıyor?
Doğum yapan memurlar. Eşi doğum yapan memurlar. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar.
ETİKETLER
#memur
#memurlar
#yasalar
#Memur Hakları
#Yarı Zamanlı Çalışma
#Yardi Zamanli Calisma
#Memur Hakları
#Devletin Memurlara Destek
#Aile Hayatı
#Çocuk Bakım
#Evlat Edinenler
#Yasal Düzenleme
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.