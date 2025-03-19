Yarı zamanlı çalışma detayları belli oldu! Milyonlarca memuru etkileyecek! Yeni sistem ne zaman yürürlüğe girecek?

Milyonlarca memurun dört gözle beklediği yarı zamanlı çalışma düzenlemesi için çalışmalar hızlandı. Yeni yönetmelik taslağı hazırlandı ve uygulamaya dair detaylar netleşmeye başladı. Çocuk sahibi olan ya da evlat edinen kadın ve erkek memurlar, 5 yıl boyunca yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olabilecek. Peki, kimler bu haktan yararlanabilecek ve hangi koşullar geçerli olacak? Yeni sistem ne zaman devreye girecek? İşte merak edilen tüm detaylar…

Memurların uzun süredir beklediği yarı zamanlı çalışma düzenlemesi için hazırlıklar hızla devam ediyor. 2016 yılında yasalaşan, ancak yönetmelik eksikliği nedeniyle hayata geçirilemeyen bu düzenleme, özellikle çocuğu olan veya evlat edinen kadın ve erkek memurları kapsıyor. Yarı zamanlı çalışma hakkı, kamu kurumlarında çalışan memurların hayatını kolaylaştırmak adına önemli bir adım olacak.

YÖNETMELİK TASLAĞI HAZIRLANDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan geniş kapsamlı toplantılar sonucunda, yarı zamanlı çalışma sistemine dair bir taslak yönetmelik hazırlandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 43. maddesiyle yasal olarak güvence altına alınan bu hak, yönetmelik eksiklikleri nedeniyle bir türlü uygulamaya konulamamıştı. Ancak yeni yönetmelik ile birlikte, memurların bu haktan yararlanması mümkün hale gelecek.



KİMLER YARI ZAMANLI ÇALIŞABİLECEK?

Yeni düzenleme ile çocuk sahibi olan veya evlat edinen tüm kadın ve erkek memurlar, yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanabilecek. Çocuk ilkokul çağına gelene kadar memurlar, 5 yıl süreyle bu imkandan yararlanma fırsatına sahip olacak. Evlat edinenler de bu haktan eşit şekilde faydalanabilecek.

DÜZENLEMEDEN ÖNCE DOĞAN ÇOCUKLAR DA BU HAKTAN YARARLANABİLECEK Mİ?

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından, memurlar talep etmeleri durumunda, yarı zamanlı çalışma süresi boyunca bu haktan faydalanabilecekler.



ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL DÜZENLENECEK?

Memurlar, başvurularında hangi saat aralıklarında çalışmak istediklerini belirtebilecekler. Ancak nihai kararı amir verecek. Haftalık çalışma süresi, normal haftalık mesainin yarısı kadar olacak ve bu süre, haftada 3 günü geçmemek kaydıyla, günde 8 saati aşmayacak şekilde bölünebilecek. Günlük çalışma süresi 3 saatten az olamayacak. Çalışma saatleri, eşit ya da farklı olabilir. Ayrıca, yetkili amir, her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere, çalışma saatleri ve usulünde değişiklik yapma yetkisine sahip olacak.

YENİ SİSTEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yönetmelik taslağının tamamlanmasının ardından, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kamu kurumları, yönetmeliğe uygun düzenlemeleri gerçekleştirdikten sonra, memurlar dilekçe ile başvuru yaparak yarı zamanlı çalışma hakkını kullanabilecek. Bu düzenleme, memurların aile hayatını daha kolay dengelemelerini sağlamayı hedefliyor.