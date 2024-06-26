Yarım asırlık kargo şirketi iflas etti! Şirkete kriz yöneticisi atandı

26 Haziran 2024 11:43 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 11:43

Mersin’de kendisini otomobil sanan adama polisten ilginç uyarı! 'Sen yayasın, sağa çek'

Mersin’de kendisini otomobil sanan adama polisten ilginç uyarı! 'Sen yayasın, sağa çek'

Yarım asırdır faaliyet gösteren köklü bir kargo şirketi iflas etti.

FTI Grubunun iki şirketi daha iflas bayrağını çekti.

Almanya’da 50 yıldır faaliyet gösteren dev kargo şirketi Instafreight, mahkemeye iflas başvurusunda bulundu.

Berlin’deki mahkemeye başvuran şirketin 3PL olarak adlandırılan bölümü ise geçici olarak durduruldu

ÜNLÜ KARGO DEVİ İFLAS ETTİ

Borç batağına saplanan ünlü kargo şirketi küresel ekonomik kriz nedeniyle ayakta kalamadı.

Büyük kargo şirketi Instafreight’in kurucusu ve genel müdürü Philipp Ortwein, iflasın likidite sorunlarından değil, aşırı borçlanmadan kaynaklandığını ifade etti.

Potansiyel bir yatırımcının mevcut finansman turu sırasında geri çekilmesinin de işlerin kötüye gitmesinde katkısı olduğu vurgulandı.

İflasla ilgili olarak şirketin kurucusu, yeniden yapılanma sürecinin olumlu sonuçlanacağını umduğunu ifade etti.

İFLAS TÜRKİYE'Yİ ETKİLEMEYECEK

FTI’ın iştiraklerinden Meeting Point International GmbH ve Meeting Point Hotelmanagement Holding GmbH de iflas başvurusunda bulundu.

Meeting Point yetkilileri, iflasın Türkiye’yi etkilemediğini söyledi. Almanya’dan Türkiye’deki ana dağıtıcılara da bazı kargoların ulaşabileceği ifade edildi.

Şirketin iflasıyla birlikte çalışanlarının durumu da belirsizliğini koruyor.

Berlin’deki Mahkemeye başvuran şirketin 3PL olarak adlandırılan bölümü ise geçici olarak durduruldu. 4PL taşımacılık ile faaliyet göstermeye devam ettiği aktarıldı.