Yarım asırlık kargo şirketi iflas etti! Şirkete kriz yöneticisi atandı
50 yıldır faaliyet gösteren ünlü kargo devi iflas etti. Küresel ekonomik krize dayanamayan ve çok sayıda şubesi bulunan şirketin iflasıyla birlikte çalışanlarının durumu da belirsiz kaldı.
Yarım asırdır faaliyet gösteren köklü bir kargo şirketi iflas etti.
FTI Grubunun iki şirketi daha iflas bayrağını çekti.
Almanya’da 50 yıldır faaliyet gösteren dev kargo şirketi Instafreight, mahkemeye iflas başvurusunda bulundu.
Berlin’deki mahkemeye başvuran şirketin 3PL olarak adlandırılan bölümü ise geçici olarak durduruldu
ÜNLÜ KARGO DEVİ İFLAS ETTİ
Borç batağına saplanan ünlü kargo şirketi küresel ekonomik kriz nedeniyle ayakta kalamadı.
Büyük kargo şirketi Instafreight’in kurucusu ve genel müdürü Philipp Ortwein, iflasın likidite sorunlarından değil, aşırı borçlanmadan kaynaklandığını ifade etti.
Potansiyel bir yatırımcının mevcut finansman turu sırasında geri çekilmesinin de işlerin kötüye gitmesinde katkısı olduğu vurgulandı.
İflasla ilgili olarak şirketin kurucusu, yeniden yapılanma sürecinin olumlu sonuçlanacağını umduğunu ifade etti.
İFLAS TÜRKİYE'Yİ ETKİLEMEYECEK
FTI’ın iştiraklerinden Meeting Point International GmbH ve Meeting Point Hotelmanagement Holding GmbH de iflas başvurusunda bulundu.
Meeting Point yetkilileri, iflasın Türkiye’yi etkilemediğini söyledi. Almanya’dan Türkiye’deki ana dağıtıcılara da bazı kargoların ulaşabileceği ifade edildi.
Şirketin iflasıyla birlikte çalışanlarının durumu da belirsizliğini koruyor.
Berlin’deki Mahkemeye başvuran şirketin 3PL olarak adlandırılan bölümü ise geçici olarak durduruldu. 4PL taşımacılık ile faaliyet göstermeye devam ettiği aktarıldı.