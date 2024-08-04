Yarım çalışma ödeneği ile çalışan annelere 204,6 milyon lira yatırıldı

04 Ağustos 2024 13:40 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 13:48

Yarım çalışma ödeneği ile çalışan annelere tam 204,6 milyon lira ödeme yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medyadan yardım ödeneğine dair detayları paylaştı.

ÇALIŞAN ANNELERE 204,6 MİLYON LİRA ÖDEME

Yarım Çalışma Ödeneği kapsamında 2016'dan 2023'ün haziran ayına kadar çalışan annelere toplam 204,6 milyon lira ödendi.

2016 yılında hayata geçen uygulama ile 2024 yılı haziran ayı sonuna kadar çalışan annelere destek sağlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yarım çalışma ödeneği hakkında paylaşımda bulundu.

Doğum yapan kadın çalışanlar 2016 yılından bu yana başvuru ve prim ödeme şartlarını sağlamaları halinde, bu destekten yararlanabiliyordu.

SGK'lı olarak çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay ,ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabildi.

Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyordu.

Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, kişinin çalıştığı işte aldığı ücret ne olursa olsun, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar uygulandı.

2016 yılında hayata geçen uygulama ile 2024 yılı haziran ayı sonuna kadar toplam 204,6 milyon lira ödeme sağlandı.