Yarın (23 Nisan) bankalar açık mı, kapalı mı? Kamu bankaları ve özel bankalar çalışıyor mu?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bazı işletmeler kapalı olacak. Bankalarda işlem yapmaya hazırlananlar ise çalışma durumuna odaklandı. Şubeler üzerinden hesap açma/kapatma, hesap dökümü, fatura ödeme, vergi ve harç ödemeleri, kredi ve kart işlemleri, mevduat ile hesap işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Özellikle konut ve ihtiyaç kredisi gibi başvurular şubelerden daha sağlıklı sonuçlar şubeler üzerinden alınabiliyor. Bankaların yanı sıra borsada alım-satım işlemleri resmi tatillerde duruyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanacak. Resmi tatil sebebiyle bankalar çalışmalarına ara verecek. Peki Yarın bankalar çalışıyor mu, kapalı mı? İşte, detaylar…
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kamu kurumları tam gün kapalı olacak. Kamu kurumlarının yanı sıra hem özel bankalar hem de devlet bankaları çalışmalarına ara verecek. 24 Nisan cuma günü bankalar normal çalışma saatlerine uygun olarak açık olacak. 23 Nisan’da bankaların yanı sıra Borsa İstanbul’da kapalı olacak. Bankalarda mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden para transferi FAS üzerinden 7/24 kesintisiz olarak gerçekleştirilebilir.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle yarın bankalar kapalı olacak. Türkiye İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, Ing Bank, Yapı Kredi, QNB, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank, Fibabank, Anadolubank, TEB gibi bankalar Perşembe günü hizmet vermeyecek.
Türkiye’de dini ve milli bayram günlerinde bankalar hizmet vermiyor. 2026 yılında 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günlerde bankalar kapalı oluyor. Benzer şekilde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda da bankalar hizmet vermiyor.
BANKALAR
KARGO FİRMALARI
NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ
ECZANELER (nöbetçi hariç)
HASTANELER (acil servisler dışında)
AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ
OKULLAR
ÜNİVERSİTELER
BELEDİYELER
KAYMAKAMLIKLAR
MUHTARLIKLAR