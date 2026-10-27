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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 11:26

Yarın (28 Ekim) toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Metro, metrobüs, otobüs, tramvay, vapur ve marmaray ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma kararı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle resmi tatil yarın öğleden sonra başlayacak. 29 Ekim bu yıl perşembe gününe denk gelirken okullar, üniversiteler, bankalar, eczaneler, hastaneler, nüfus müdürlükleri, belediyeler ve diğer birçok kamu kurumu tam gün kapalı olacak. Dini ve milli bayram günlerinde toplu taşıma araçlarından olan metro, metrobüs, otobüs, tramvay, vapur gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Benzer şekilde Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı olan köprü ve otoyollar ise bedava kullanılabiliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda resmi tatilin yarın öğleden sonra başlayacak olması sebebiyle toplu taşıma araçları için alınan karar merak ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi iller için açıklama geldi. Peki 28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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Yarın (28 Ekim) toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Metro, metrobüs, otobüs, tramvay, vapur ve marmaray ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma kararı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 11:26

, , ve diğer büyükşehirlerde araçları için alınan karar açıklandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Etkinliklerin merkezi okullar olurken birçok farklı bölgede Cumhuriyet Bayramı için etkinlikler hazırlandı. İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve provaları için kapalı olacak yolları duyurdu. Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü sebebiyle Vatan Caddesi gidiş ve gelişleri ile D-100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu Caddeleri araç trafiğine kapalı olacak. Kapalı yollar sebebiyle toplu taşıma araçlarına yönelecek vatandaşlar ise ücretli olup olmadığını merak ediyor. Ücretsiz toplu taşıma araçlarından yararlanabilmek için İstanbul’da yaşayanların kart kişiselleştirmesi yapması gerekiyor. Peki 28-29 Ekim İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, alınan kararın detayları…

28 EKİM (YARIN) TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri sebebiyle İstanbul’da bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Benzer şekilde Ankara’da da kapalı olacak yollar valilik tarafından açıklandı.

Resmi tatiller kanununda yer alan bilgiye göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim öğleden sonra saat 13.00’ten itibaren başlayacak.

Yarın (28 Ekim) toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Metro, metrobüs, otobüs, tramvay, vapur ve marmaray ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma kararı

28 Ekim tarihinde otobüs, marmaray, metro, metrobüs, vapur ve diğer tüm toplu taşıma araçları ücretli olarak hizmet verecek. Toplu taşımanın ücretsiz olması ise 29 Ekim saat 00.00’dan itibaren başlayacak.

29 EKİM İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde toplu taşımanın ücretsiz olmasına o ilin yerel yönetimleri karar veriyor. İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı olan toplu taşıma araçlarının her 29 Ekim’de olduğu gibi bu yılda ücretsiz olarak hizmet vermesi bekleniyor.

Yarın (28 Ekim) toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Metro, metrobüs, otobüs, tramvay, vapur ve marmaray ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan karara göre ise İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edecek.
 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SEBEBİYLE KAPALI OLAN YERLER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle perşembe günü belediyeler, nüfus müdürlükleri, valilikler, kaymakamlıklar, noterler ve diğer tüm kamu kurumlarıyla beraber okullar ve üniversiteler kapalı olacak.

Yarın (28 Ekim) toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Metro, metrobüs, otobüs, tramvay, vapur ve marmaray ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma kararı

Benzer şekilde sağlık kurumlarından olan hastanelerin acil servisleri dışındaki servisleri hizmet vermeyecek. Eczaneler nöbet sistemine uygun olarak çalışırken vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden görüntüleyebilirler.

Yarın (28 Ekim) toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Metro, metrobüs, otobüs, tramvay, vapur ve marmaray ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma kararı

Aile Sağlığı Merkezleri veya diğer bir ifadeyle sağlık ocakları da perşembe günü tam gün kapalı olacak. Perşembe günü kapalı olan kamu kurumları, faaliyetlerine cuma günü (30 Ekim) kaldığı yerden devam edecek.

ETİKETLER
#İstanbul
#izmir
#ankara
#toplu taşıma
#29 ekim cumhuriyet bayramı
#Ekonomi
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