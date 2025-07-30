Yarın son gün! Vatandaş 7 bin 437 lira ödememek için akın etti

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için tanınan süre 31 Temmuz’da sona eriyor. 1 Ağustos 2025 itibarıyla eski tip ehliyetler geçerliliğini kaybedecek. Bu tarihten sonra ehliyetini yenilemeyenler hem yüksek yenileme ücretiyle karşılaşacak hem de geçersiz ehliyetle araç kullanmaları halinde cezai işleme tabi tutulacak.

15 LİRALIK ÜCRET 7 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKIYOR

Bugüne kadar sadece 15 TL olan ehliyet yenileme bedeli, belirtilen sürenin ardından ciddi oranda artarak 7 bin 437 TL’ye yükselecek. Ayrıca süresi dolmuş ehliyetle trafiğe çıkan sürücülere para cezası kesilecek.

İSTANBUL’DA DOLULUK YÜZDE 80’İN ÜZERİNE ÇIKTI

NTV’de yer alan haber göre, sürenin sona yaklaşmasıyla birlikte nüfus müdürlüklerindeki yoğunluk artmış durumda. İstanbul genelindeki birçok ilçede randevular neredeyse doldu; doluluk oranı yüzde 80’i geçti. Müdürlüklerde sabah erken saatlerde başlayan hareketlilik gün boyu devam edecek.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenilemek için öncelikle nüfus müdürlüklerinden randevu alınması gerekiyor. Randevu işlemleri şu kanallardan gerçekleştirilebiliyor:

randevu.nvi.gov.tr

ALO 199 çağrı merkezi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Eski ehliyet

Kimlik kartı

Sağlık raporu

2 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu gösteren belge

Adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)

Ehliyetini son güne bırakanların randevu sıkıntısı yaşamaması için işlemlerini en kısa sürede tamamlaması tavsiye ediliyor.