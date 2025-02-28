Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

Yarından itibaren para gönderirken karşınıza çıkacaklara hazır olun! Bankalar uygulamayı başlatıyor

IBAN'a para transferi için yeni süreç 1 Mart itibarıyla başlıyor. Artık bazı bankalarda para transferi için çift aşamalı doğrulama sistemi zorunlu olacak. Bu sistemle para transferi sırasında ek bir SMS onayı gerekecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 12:21

Bankalarda dolandırıcılığı önlemek için IBAN'a para transferinde çift aşamalı doğrulama sistemi zorunlu hale geliyor. 1 Mart itibarıyla bazı bankalarda geçerli olacak bu sistemle para transferi sırasında ek bir SMS onayı gerekecek. Bu değişiklikle birlikte, üçüncü bir cihaz üzerinden banka hesabına erişim sağlansa bile, bakiyenin farklı hesaplara aktarımı engellenecek ve güvenlik için ek bir katman oluşacak.

IBANA PARA TRANSFERLERİNDE DİKKAT

Bankalar, para transferinde çift aşamalı doğrulama sistemine geçmeye hazırlanıyor. 1 Mart itibarıyla bazı bankalar, kısıtlamaları hayata geçirecek.

ÇİFT AŞAMALI DOĞRULAMA ZORUNLU OLACAK

Yarından itibaren bazı bankalarda geçerli olacak uygulamanın ilerleyen süreçte tüm bankalar için zorunlu hale gelmesi bekleniyor.

Uygulama ile IBAN'a para transferi sırasında ek bir SMS onayı zorunlu olacak. Bu sistemle üçüncü bir cihaz üzerinden erişim sağlansa da bakiyenin farklı hesaplara aktarımı engellenerek güvenlik artırılacak. Değişikliklerle birlikte kullanıcılar, bankacılık uygulamalarına tanımlı telefonlarından girseler dahi, para transferi sırasında ek bir SMS onayı yapmak durumunda kalacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bankalara akın var! İhtiyaç kredisi vadeleri uzadı talep patladı: Nakit ihtiyacı olanlara 50 bin TL uygun kredi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Memur ve emekli maaşı için hesaplar değişti! SGK’dan sürpriz indirim dokunuşu
ETİKETLER
#iban
#ıban
#nakit
#nakit avans
#Nakit Para
#Nakit Promosyon
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.