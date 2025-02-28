Yarından itibaren para gönderirken karşınıza çıkacaklara hazır olun! Bankalar uygulamayı başlatıyor

IBAN'a para transferi için yeni süreç 1 Mart itibarıyla başlıyor. Artık bazı bankalarda para transferi için çift aşamalı doğrulama sistemi zorunlu olacak. Bu sistemle para transferi sırasında ek bir SMS onayı gerekecek.

Bankalarda dolandırıcılığı önlemek için IBAN'a para transferinde çift aşamalı doğrulama sistemi zorunlu hale geliyor. 1 Mart itibarıyla bazı bankalarda geçerli olacak bu sistemle para transferi sırasında ek bir SMS onayı gerekecek. Bu değişiklikle birlikte, üçüncü bir cihaz üzerinden banka hesabına erişim sağlansa bile, bakiyenin farklı hesaplara aktarımı engellenecek ve güvenlik için ek bir katman oluşacak.

IBANA PARA TRANSFERLERİNDE DİKKAT

Bankalar, para transferinde çift aşamalı doğrulama sistemine geçmeye hazırlanıyor. 1 Mart itibarıyla bazı bankalar, kısıtlamaları hayata geçirecek.

ÇİFT AŞAMALI DOĞRULAMA ZORUNLU OLACAK

Yarından itibaren bazı bankalarda geçerli olacak uygulamanın ilerleyen süreçte tüm bankalar için zorunlu hale gelmesi bekleniyor.

Uygulama ile IBAN'a para transferi sırasında ek bir SMS onayı zorunlu olacak. Bu sistemle üçüncü bir cihaz üzerinden erişim sağlansa da bakiyenin farklı hesaplara aktarımı engellenerek güvenlik artırılacak. Değişikliklerle birlikte kullanıcılar, bankacılık uygulamalarına tanımlı telefonlarından girseler dahi, para transferi sırasında ek bir SMS onayı yapmak durumunda kalacak.