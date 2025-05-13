Yaş çay fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı "2024 yılında 19 TL olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 TL olarak belirlenmiştir" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticinin merakla beklediği yaş çay fiyatını açıkladı.



YAŞ ÇAY FİYATI YÜKSELDİ

Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2024 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleşmiştir. ÇAYKUR 2024 yılında 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2024 yılında 19 olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 TL olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.