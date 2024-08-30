Yaş şartı olmadan emeklilik yolu! İsa Karakaş nasıl yapılacağını anlattı: EYT'den yararlanamayanlar için formül

30 Ağustos 2024 11:31 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 11:37

Erken emeklilik imkanı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılan bir konu olmaya devam ediyor. Emeklilik hayali kuranların yaşı beklemeden emekli olmak istiyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yaşsız emeklilik hakkında bilinmeyen tüm detayları anlattı. Erken emekli olmak isteyenlerin yapması gerekenleri sıraladı. 4320 gün prim, 1800 gün prim ve yüzde 60 engelli durumu üzerinden emeklilik yolları haberimizde.

YAŞ ŞARTI OLMADAN EMEKLİ OLMA İMKANI

SGK emeklilik şartlarında köklü bir değişiklik içinde. SGK emeklilik için gerekli olan yaş, prim ve gün sayıları büyük bir eşikten geçiyor.

Yaş şartı olmadan emeklilik imkanı araştırılıyor. Özellkle EYT'den yararlanamayanların gözü erken emeklilik formüllerinde.

EMEKLİLİK ŞARTLARI SİL BAŞTAN

ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasa çalışmaları tamamlanma aşamasında. Geçtiğimiz dönem EYT'li olma şansını kaçıranlar için yeni fırsatlar kapısı aralandı.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, SGK mevzuatı hakkında bilgi verdi. Yaşsız emekliliğin mümkün olduğunu belirten Karakaş, alternatif emeklilik yollarını sıraladı.

Erken emeklilik, doğru planlama ve mevzuata hakimiyetle mümkün. İsa Karakaş'ın sıraladığı yaşsız emeklilik yolları şöyle;

4320 GÜN PRİMLE EMEKLİ OLUNUR MU?

İlk defa sigortalı olduklarında çalışma gücü kaybı oranı %60 ve üzeri olanlar malulen emeklilik haklarını kullanamadıklarından bu kişiler engellilik erken emekliliğinden yararlanır.

Engellilik oranı; yüzde 50 ile 59 arasında olan, en az 16 yıl sigortalılık süresi ve 4320 günden yüzde 40 ile 49 arasında olan ise, en az 18 yıl sigortalılık süresi ve 4680 günden, yaş şartı olmadan emekli olur.

1800 GÜN PRİM İLE MALULEN EMEKLİLİK

Malulen emeklilik için, sigortalının çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybetmesi gerekir. Bu şartın yerine getirilmesi halinde, sigortalı, en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 gün prim ödeme gün sayısı olması koşuluyla, yaş şartı olmaksızın malulen emekliliğe hak kazanır.

Karakaş’a göre, eğer sigortalılar malul durumları teşhis edilirse, yaşadıkları ilde SGK’ya başvurarak maluliyet tespiti yaptırabilirler.

YAŞSIZ EMEKLİLİK YOLLARI

Karakaş, engelli durumu %60 ve üzerinde olmayan kişiler için alternatif emeklilik imkanı olarak yüzde 40 engellilik oranı ile de emeklilik şansı olduğunu belirtti.

15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü veya 20 yıl sigortalılık ve 4400 gün prim günü ile sigorta başlangıç tarihi belirleyici olur. Burada da yaş sınırı aranmaz.