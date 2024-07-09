Yasa teklifi hazır! Bakanlık maaş düzenlemesini görüşecek

09 Temmuz 2024 10:07 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 10:07

İzmir'de büyük yolsuzluk operasyonu! Gümrükte aramalar yapılıyor: Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de büyük yolsuzluk operasyonu! Gümrükte aramalar yapılıyor: Çok sayıda gözaltı var

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki yöneticiler artık üstlendikleri görevler için tek bir maaş alabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda birden fazla maaş uygulamasına son vermek için çalışmaların hız kazandığını açıkladı. Bu kapsamda kamuda en yüksek devlet memuru maaşı 92 bin lirayı geçemeyecek.

MAAŞ DÜZENLEMESİ MECLİS'E GELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı kamuda tasarruf çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kamuda birden fazla maaş alanlar için Bakanlık harekete geçti. Artık kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alabilecek.

EN YÜKSEK MAAŞ 92 BİN TL'Yİ GEÇMEYECEK

Kanun teklifine göre, kamuda birden fazla maaş uygulamasına son verilecek. Birden fazla maaş alma dönemi son bulacak.

Kamu görevlileri bir görevi için maaş alacak. En yüksek devlet memuru maaşı 92 bin lirayı aşmayacak.

Verilecek bir huzur hakkı ve görev tazminatı bedeli varsa, Hazine'ye gelir olarak devredilecek.

KURALLARA UYMAYANLARIN MAAŞI KESİLECEK

Tedbirlere uymayanlara ceza uygulanacak.

Aksi hareket eden bürokratlara maaş kesintisi ya da işten çıkarma gibi pek çok ceza uygulanacak.

Denetimi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı yapacak.