Yasadışı bahis ve kumar ile mücadelede yeni dönem! Bakan Şimşek açıkladı: Mal varlıklarına el konulacak

28 Kasım 2024 14:04 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 14:11

Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu dolandırıcılık ve yasadışı bahisle mücadele için yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Devreye girecek olan yapay zeka destekli tespit sistemleri suç gelirlerinin el konulmasına yardımcı olacak. Konu hakkında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak" ifadelerini kullandı.

Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıya Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Ticaret Bakanlıklarının yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Vergi Denetim Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) gibi pek çok kurumun üst düzey temsilcileri katıldı.

EYLEM PLANLARI MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, dolandırıcılık​, yasadışı bahis​ ve kumar gibi suçlarla mücadeleye yönelik yeni strateji ve eylem planları tartışıldı. MASAK tarafından hazırlanan ve sanal ortamda işlenen suçların önlenmesini hedefleyen planlar, öncelikli gündem maddesi oldu. Özellikle, suç gelirlerine el konulması ve ulusal iş birliğinin güçlendirilmesi konuları detaylı olarak değerlendirildi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SİSTEMLER DEVREDE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, sanal ortamdaki yasa dışı faaliyetlerin tespiti ve engellenmesi için özel yazılımlar ile yapay zeka destekli sistemlerin devreye alınacağını duyurdu. Bakan Şimşek, “Finansal kuruluşların, suç gelirlerinin aklanmasını önleyici ilave tedbirler alması gerektiği konusunda mutabık kaldık. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen kuruluşlara ise yaptırımlar uygulanacak,” ifadelerini kullandı.

YASADIŞI BAHİSLE ETKİN MÜCADELE

Toplantıda yasadışı bahisle mücadeleye özel bir vurgu yapıldı. Şimşek, bu tür faaliyetlere karışanların mallarına el konulacağını belirterek, "Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bu suçlarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Amacımız, sanal ortamda işlenen suçları engelleyerek suç gelirlerini yok etmek ve küresel suç örgütlerini bertaraf etmektir," dedi. Toplantının sonuçları, mali suçlarla mücadelede güçlü bir ulusal iradenin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yeni sistemlerin ve işbirliklerinin devreye alınmasıyla, ekonomik ve toplumsal güvenliğin daha sağlam bir zemine oturtulması hedefleniyor.