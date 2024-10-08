Yasal takibe takılanların sayısı arttı! Milyarlarca liralık kredi ve kredi kartı borcu radara girdi

08 Ekim 2024 12:23 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 12:56

Bireysel kredi kartı ya da kredi borcu nedeniyle yasal takibe takılanların sayısı ağustos ayında da artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre takibe takılanların sayısı yüzde 46 arttı. Yılın ilk sekiz ayında kişi sayısındaki yükseliş dikkat çekti.

Bireysel kredi ve kredi karı borçluları arttıkça yasal takibe takılanların sayısı da aydan aya artıyor. Aylardır devam eden artış​ trendi ağustos ayında da sürdü. Borçlarını ödeyemeyerek radara giren kişi sayısı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46 oranında yükseldi.

TAKİPTEKİ ALACAK SAYISI ARTTI

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde 899 bin kişi oldu. Yine aynı dönemde bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 737 bin kişi olarak açıklandı.

YÜZDE 39 ARTTI

Ocak-Ağustos 2024 döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 39 artarak 1.213 bin kişi oldu.

96 MİLYAR LİRALIK ALACAK

Risk Merkezi verilerine göre Ağustos 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 126 artış ile 96 milyar TL oldu.