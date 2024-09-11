Yaşlı aylığı, engelli maaşı ve evde bakım yardımı 2025 zammı şekillendi! İşte sosyal destek ödemeleri ocak zammı oranı

11 Eylül 2024 10:04 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 10:09

Yaşlı aylığı, engelli maaşı ve evde bakım yardımı 2025 zammı belli oldu. Yeni OVP geçtiğimiz günlerde açıklandı. Son açıklanan OVP ile tüm hesaplar değişti. Önümüzdeki döneme dair enflasyon tahminlerini içeren program A'dan Z'ye tüm maaşların yeniden şekillenmesini sağladı. Enflasyona göre 2025 yılının başında zam alacak memurların maaşları da ortaya çıktı. Memur maaşlarına orantılı şekilde artan sosyal destek ödemelerine gelecek zam oranı da belli oldu. İşte yeni zamlı yaşlı aylığı, engelli maaşı, kronik hastalık yardımı ve evde bakım yardımı.

Enflasyon tahminlerini yükselten ve 2025-2027 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program açıklandı. Enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 33'ten yüzde 41,5'e çıkarıldı. Böylece tüm ödemelerde hesaplar sil baştan değişti. Memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zam oranı yeni açıklanan OVP enflasyon tahminlerine göre yeniden hesaplanırken memur zammı oranında artacak yaşlı aylığı, engelli maaşı ve evde bakım yardımı 2025 zammı da ortaya çıktı. İşte 2025 ocak ayında sosyal destek ödemelerine gelecek zam oranı. SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ 2025 ZAMMI HESAPLANDI Memurlar ve emekliler için 2025 zam oranı yeni açıklanan OVP ışığında yeniden hesaplandı. Temmuz ayında yüzde 19.31 oranında zam alan memurlar gözlerini ocak zammına çevirdi. Son açıklanan Orta Vadeli Program'da enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 33'ten yüzde 41,5'e çıkarıldı. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 13,44 olarak hesaplandı. Bu veriler ışığında memur maaşları için enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 9.31 oranında zam bekleniyor. Tahminlerde sapma olması durumuna bu oran yüzde 11.85'e kadar yükselebilir. YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI 2025 ZAM ORANI Sosyal destek ödemeleri de 2025 yılı başında memur maaşı zammı oranında yükselecek. Memur maaşları için enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 9.31 oranında zam uygulanırsa 65 yaş aylığının 4.183 TL’den 4.572 TL’ye çıkması beleniyor. Yüzde 9.31 oranında zam ile evde bakım aylığı 9.078 TL’den 9.922 TL’ye, Yüzde 9.31 oranında zam ile kronik hastalık yardımı 9.078 TL’den 9.922 TL’ye, Yüzde 9.31 oranında zam ile engelli maaşı yüzde 40-69 için 3.338 TL’den 3.648 TL’ye, Yüzde 9.31 oranında zam ile engelli yakını aylığı 3.338 TL’den 5.471 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Kesin zam oranları 3 Ocak günü açıklanacak aralık ayı TÜFE oranı ile netleşecek. İlgili Haberler Asgari ücret 2025 zammı ortaya çıktı: Çalışanlar ilk kez bu rakamı duydu! OVP ile sil baştan hesaplama Emekli ve memur zammı şekillendi! İşte OVP ışığında Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur yeni zamlı maaşları