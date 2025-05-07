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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara geçti! Bakan Göktaş açıkladı

Mayıs ayı yaşlı ve engelli maaşları hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mayıs ayına yönelik toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı. Yaşlı maaşı, dul yetim aylığı, engelli maaşı zamlı tutarları mayıs ayı için hesaplarda.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 12:51
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 12:51

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayına yönelik toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Yaşlı aylığı, evde bakım maaşı, dul ve yetim aylığı ve engelli maaşı, 2025 Ocak itibarıyla zamlandı. Yaşlı aylığı 4 bin 664 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan kişilerin aylıkları 5 bin 584 liraya, evde bakım yardımı 10 bin 125 liraya ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi de 7 bin 94 liraya yükseltildi.

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara geçti! Bakan Göktaş açıkladı

MAYIS AYI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI ÖDENDİ

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade ederek, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarına dikkat çeken Göktaş, "Bu doğrultuda mayıs ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

65 yaş aylığı ne kadar?
Türkiye'de 65 yaşını doldurmuş, sosyal güvencesi bulunmayan ve maddi açıdan muhtaç durumda olan kişilere verilen yaşlılık maaşı 4.664 TL'dir.
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#Ekonomi
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