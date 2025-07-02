Yaşlılık, ölüm ve malullük aylığı alanlar dikkat! İsa Karakaş uyardı: Hepsi değişecek

Torba Kanun teklifiyle çalışma hayatında önemli değişiklikler geliyor. İş Kanunu'nda sil baştan kararların alındığı, yaşlılık, ölüm ve malullük aylıklarında değişiklikleri içeren Torba Kanun kabul edildiğinde kimler nasıl etkilenecek? Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, tüm değişiklikler hakkında bilgi verdi.

Çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri içeren 22 maddelik "Torba Kanun" teklifi “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” meclise iletildi. Peki Torba Kanun'da hangi konular var? Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, değişiklikleri derledi.

TURİZM EMEKÇİLERİNE ESNEK TATİL

Normalde çalışan her işçi 45 saatlik mesai süresini doldurduktan sonra 7 gün içerisinde hafta tatilini kullanmak zorunda olduğuna değinen İsa Karakaş, Torba Kanun'da Turizm sektöründeki yoğunluk nedeniyle, çalışanların izin günlerini daha esnek kullanabilmesine olanak tanınacağını belirtti. Sadece Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde çalışanlar için geçerli olacak bu kanunla izinler haftada bir zorunlu olarak değil, belirli bir esneklikle kullandırılabilecek.

ÇALIŞAN - İŞVEREN İLİŞKİLERİNDE DÜZENLEME

Karakaş, işverenlerin, fesih hariç işçiye yapılacak tüm resmi bildirimleri kayıtlı elektronik e-posta ile yapmak zorunda olduğunu ve bu belgelerin ıslak imzalı sayılacağını ifade etti.

TORBA KANUNLA NELER DEĞİŞECEK?

Bu belgeler sayesinde hukuki süreçlerde iki taraf da ispat kolaylığı sağlayacak. Ve bu sisteme geçişin tüm maliyeti işveren tarafından karşılanacak.

Çalışan ve işverenlerin birçok hakkıyla ilgili düzenlemeler içeren Torba Kanun'da idair para cezalarının artık Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından verilebileceğine değinen Karakaş, İş ve İşçi Bulma hükümlerine aykırı davranıldığında Türkiye İş Kurumu'nun ceza tutarlarının baz alınacağını bildirdi.

İş ilanları ve yönlendirdikleri adaylara ilişkin verileri Kurum’a elektronik ortamda, belirlenen sürede bilgi vermeyen iş bulma kurumlarının 272 bin liraya kadar para cezası alacağını sözlerine ekleyen Karakaş, sosyal güvenlik başvurularında yurtdışı ayağının açılacağını da belirtti.

EN DÜŞÜK AYLIK ÖDEMELER SGK TARAFINDAN BELİRLENECEK

Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen asgari aylık ödeme işlemlerinin de SGK tarafından belirleneceğini belirten Karakaş, bu kanunla devletin bazı özel uzmanlık isteyen geçici işlerde dışarıdan danışman ve uzman çalıştırmasına olanak tanınacağını da ifade etti.