 Onur Kaya

Yaşlılık sigortası geliyor! Hükümet hazırlıklara başladı

Nüfusun giderek yaşlanması sosyal güvenlik sistemleri üzerindeki baskıyı artırırken, yaşlılara yönelik yeni sosyal koruma modelleri gündeme alındı. Bu kapsamda harekete geçen hükümet, yaşlılara uzun vadeli bakım sigortasının hayata geçirilmesi için hazırlıklara başladı.

Yaşlılık sigortası geliyor! Hükümet hazırlıklara başladı
Türkiye Gazetesi
01.02.2026
08:52
01.02.2026
09:09

Uzun süredir yaşlılara yönelik 'uzun süreli bakım sigortası' modeli için çalışmalarını sürdüren hükümet, merakla beklenen projede sona yaklaştı.

YAŞLILIK SİGORTASI GELİYOR

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; önümüzdeki günlerde Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gündemine gelmesi beklenen yeni modelle, nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin azaltılması için bakım sigortası uygulamasının hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yaşlılık sigortası geliyor! Hükümet hazırlıklara başladı

PRİMLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ DEVLET KARŞILAYACAK

Yaşlılık veya bakıma muhtaçlık durumunda devreye girecek sistemde, vatandaşların bir katkı payı ödeyeceği ancak primlerin büyük bölümünün devlet tarafından karşılanacağı ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanlığının 2026 Yıllık Programı'na da giren sistemle, yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacak. Programda, yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanına yönelik uzun dönemli bakım sigortası altyapısının oluşturulması için çalışmalar yapılacağı belirtildi.

Yaşlılık sigortası geliyor! Hükümet hazırlıklara başladı

Yeni sistem, yaşlı vatandaşların genel sağlık sigortasına benzer bir yapıda sosyal güvenlik şemsiyesine alınmasını ve sağlık hizmetlerinin maliyetinin devlet tarafından karşılanmasını öngörüyor.

ÖZELLİKLE HASTALARA UZUN SÜRELİ BAKIM SİGORTASI

Türkiye’de hayata geçirilecek sistem ile, özel bakım hizmetlerine erişimin kolaylaşması, evde hemşire, hasta bakıcı ve fizik tedavi hizmetleri ile ekipman desteği verilmesi de amaçlanıyor. Özellikle demans, alzaymır ve Parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıkların takibi, bu hastaların bakımı gibi hizmetlerin de uzun süreli bakım sigortası kapsamına alınacağı ifade ediliyor.

İSTER EVDE, İSTER BAKIMEVİNDE

Sistem, vatandaşın yaşlılık döneminde ister evde, ister bakımevinde oluşacak bakım giderlerinin karşılanmasını içerecek şekilde uygulamaya girecek.

Yaşlılık sigortası geliyor! Hükümet hazırlıklara başladı

TÜRKİYE NÜFUSU YAŞLANIYOR

Türkiye’de yaşlı nüfus oranı yüzde 10,6 ile tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaşırken, bazı illerde bu oran, yüzde 20’nin üzerine çıktı. Toplam doğurganlık hızının 3 çocuk ve üzerinde olduğu il sayısı, 2017 yılında 10 iken, 2024 yılında bu düzeyi yakalayan tek il Şanlıurfa oldu. İlgili kurumların yaptığı projeksiyonlarda mevcut senaryo devam ettiği takdirde yakın bir gelecekte nüfusun önemli bir kısmının 65 yaş ve üzeri kişilerden oluşacağına dikkat çekiliyor. Bu durum Türkiye’de aynı zamanda bakıma muhtaç nüfusun artmasını da beraberinde getirecek.

#Ekonomi
