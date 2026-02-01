Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yaşlılık sigortası geliyor! Primleri devlet mi, vatandaş mı ödeyecek? Detaylar belli oldu

Şubat 01, 2026 11:11
1
Yaşlılık sigortası geliyor! Primleri devlet mi, vatandaş mı ödeyecek? Detaylar belli oldu

Türkiye’de nüfusun hızla yaşlanması, sosyal güvenlik sisteminde yeni adımların atılmasını zorunlu kıldı. Artan bakım ihtiyacı ve ailelerin üzerindeki yük nedeniyle yaşlılara yönelik uzun vadeli bakım sigortası yeniden gündeme alındı. 

Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni modelle, yaşlı bireylerin bakım hizmetlerine erişiminin güvence altına alınması ve sosyal korumanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

İşte planlanan yeni düzenlemeden kritik detaylar...

 

2
emeklilik sigortası

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; önümüzdeki günlerde Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gündemine gelmesi beklenen yeni modelle, nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin azaltılması için bakım sigortası uygulamasının hayata geçirilmesi planlanıyor.

3
bakıma muhtaçlık

PRİMLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ DEVLETTEN 

Yaşlılık veya bakıma muhtaçlık durumunda devreye girecek sistemde, vatandaşların bir katkı payı ödeyeceği ancak primlerin büyük bölümünün devlet tarafından karşılanacağı ifade ediliyor.

4
Yaşlılık sigortası geliyor! Primleri devlet mi, vatandaş mı ödeyecek? Detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanlığının 2026 Yıllık Programı'na da giren sistemle, yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacak. Programda, yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanına yönelik uzun dönemli bakım sigortası altyapısının oluşturulması için çalışmalar yapılacağı belirtildi.

5
Yaşlılık sigortası geliyor! Primleri devlet mi, vatandaş mı ödeyecek? Detaylar belli oldu

Yeni sistem, yaşlı vatandaşların genel sağlık sigortasına benzer bir yapıda sosyal güvenlik şemsiyesine alınmasını ve sağlık hizmetlerinin maliyetinin devlet tarafından karşılanmasını öngörüyor.

6
Yaşlılık sigortası geliyor! Primleri devlet mi, vatandaş mı ödeyecek? Detaylar belli oldu

Türkiye’de hayata geçirilecek sistem ile, özel bakım hizmetlerine erişimin kolaylaşması, evde hemşire, hasta bakıcı ve fizik tedavi hizmetleri ile ekipman desteği verilmesi de amaçlanıyor. Özellikle demans, alzaymır ve Parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıkların takibi, bu hastaların bakımı gibi hizmetlerin de uzun süreli bakım sigortası kapsamına alınacağı ifade ediliyor.

 

7
yaşlılık sigortası

İSTER EVDE İSTER BAKIMEVİNDE 

Sistem, vatandaşın yaşlılık döneminde ister evde, ister bakımevinde oluşacak bakım giderlerinin karşılanmasını içerecek şekilde uygulamaya girecek.

8
Yaşlılık sigortası geliyor! Primleri devlet mi, vatandaş mı ödeyecek? Detaylar belli oldu

TÜRKİYE NÜFUSUNDA 65 YAŞ DETAYI 

Türkiye’de yaşlı nüfus oranı yüzde 10,6 ile tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaşırken, bazı illerde bu oran, yüzde 20’nin üzerine çıktı. Toplam doğurganlık hızının 3 çocuk ve üzerinde olduğu il sayısı, 2017 yılında 10 iken, 2024 yılında bu düzeyi yakalayan tek il Şanlıurfa oldu. İlgili kurumların yaptığı projeksiyonlarda mevcut senaryo devam ettiği takdirde yakın bir gelecekte nüfusun önemli bir kısmının 65 yaş ve üzeri kişilerden oluşacağına dikkat çekiliyor. Bu durum Türkiye’de aynı zamanda bakıma muhtaç nüfusun artmasını da beraberinde getirecek.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.