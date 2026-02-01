Yaşlılık sigortası geliyor! Primleri devlet mi, vatandaş mı ödeyecek? Detaylar belli oldu

TÜRKİYE NÜFUSUNDA 65 YAŞ DETAYI

Türkiye’de yaşlı nüfus oranı yüzde 10,6 ile tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaşırken, bazı illerde bu oran, yüzde 20’nin üzerine çıktı. Toplam doğurganlık hızının 3 çocuk ve üzerinde olduğu il sayısı, 2017 yılında 10 iken, 2024 yılında bu düzeyi yakalayan tek il Şanlıurfa oldu. İlgili kurumların yaptığı projeksiyonlarda mevcut senaryo devam ettiği takdirde yakın bir gelecekte nüfusun önemli bir kısmının 65 yaş ve üzeri kişilerden oluşacağına dikkat çekiliyor. Bu durum Türkiye’de aynı zamanda bakıma muhtaç nüfusun artmasını da beraberinde getirecek.