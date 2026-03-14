Yastık altı yatırımcıları dikkat! Çeyrek altın almak mı daha mantıklı, gram altın mı? Yapay zeka açıkladı

ÇEYREK ALTININ PSİKOLOJİSİ VE GİZLİ MALİYETİ

Çeyrek altın (ziynet altın), Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi tarafından üretilen, 22 ayar saflığında ve kulpsuz haliyle tam 1.75 gram ağırlığında olan standart bir üründür. Kulp kısmı altın değil, genellikle pirinç veya değersiz bir metaldir. Çeyrek altını bu kadar popüler yapan şey, yüzyıllardır süregelen alışkanlığımız ve kolayca nakde çevrilebileceğine olan sarsılmaz inancımızdır.

Ancak işin yatırım boyutuna baktığımızda çeyrek altının çok ciddi bir "İşçilik ve Üretim Maliyeti" defosu vardır. Çeyrek altın sadece devlet darphanesinde üretildiği için piyasada zaman zaman arz sıkıntısı yaşanır. Düğün sezonlarında veya altına talebin arttığı kriz dönemlerinde, kuyumcular piyasadaki çeyrek altını bulmakta zorlanır ve bu durum fiyatın üzerine bir "Karaborsa" marjı eklenmesine neden olur. Siz kuyumcudan çeyrek altın alırken, altının gerçek gram değerinin üzerine hem darphane basım maliyetini hem de kuyumcunun o anki yüksek kâr marjını ödersiniz. Bozarken (satarken) ise kuyumcu size sadece altının saf hurda değerini öder. Aradaki o devasa fark (makas aralığı), yatırımınızın ilk günkü kârını daha başlamadan eritir.