Yastık altında çeyrek altın biriktirenler dikkat! Kuyumculardan dikkat çeken 'iskonto' uyarısı

TARİH FARKI NEDEN FİYAT FARKI YARATIYOR?

Bu durumun temel sebebi, altının bir "yatırım aracı" olmasının yanı sıra bir "hediyelik eşya" olarak da görülmesidir. Düğünlerde, nişanlarda veya bebek görmelerinde takılan altınların "yeni" olması, toplumsal bir statü göstergesi ve nezaket kuralı olarak kabul edilmiştir. Kimse yeni evlenen bir çifte 2015 tarihli bir çeyrek altın takmak istemez; herkes parıl parıl parlayan, o yılın tarihini taşıyan altını tercih eder. Bu yoğun talep, kuyumcularda "Yeni Tarihli" altına olan talebi artırır ve fiyatını yükseltir. Buna karşılık, "Eski Tarihli" altınlar daha çok yatırım amaçlı alınıp satılan, sirkülasyonu daha düşük ürünler olarak kalır. Kuyumcular, ellerindeki eski tarihli stoğu eritmekte zorlandıkları veya bunları Darphane'ye gönderip eritip yeniden bastırmak (rafineri maliyeti) zorunda kaldıkları için, eski tarihli altını alırken fiyat kırarlar. Bu kesinti, çeyrek altında 15-30 TL, tam altında 100 TL'ye kadar çıkabilir. 50 tane çeyrek altını olan bir yatırımcı için bu, ciddi bir kayıptır.