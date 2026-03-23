Altın zengini iller belli oldu! Ne İstanbul Ne Ankara… Altın zengini şehirleri kimse tahmin edemiyor

Altın fiyatlarındaki dalgalanma tüm dünyayı derinden etkiledi. ABD, İsrail ve İran arasında hız kesmeden devam eden çatışma neticesinde petrol fiyatlarındaki hareketlilik tüm piyasaları sallarken, gözler altın fiyatlarına çevrildi. Bu kapsamda Türkiye’de altın zengini şehirler de yeniden gündeme geldi.
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de altın tarih boyunca yatırımcının güvenli limanı oldu. Her ne kadar günümüzde radikal iniş ve çıkışlara imza atsa da yastıkaltı altın birikimi yıllar boyunca popülaritesini hiç kaybetmedi. Farklı kültürler birikimlerini farklı şekillerde yaparken, Türkiye’de bazı şehirler özellikle tercihini altından yana kullandı. İşte Türkiye’nin yastıkaltı altın zengini olan illeri…
10) ESKİŞEHİR
16,37 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR
9) MANİSA
16,50 MİLYAR TL
8) MERSİN
20,46 MİLYAR TL
7) MUĞLA
20,50 MİLYAR TL
6) BALIKESİR
20,74 MİLYAR TL
5) ADANA
22,40 MİLYAR TL
4) KONYA
29,50 MİLYAR TL
3) KOCAELİ
34,73 MİLYAR TL
2) ANTALYA
43.64 MİLYAR TL
1) BURSA
42.85 MİLYAR TL