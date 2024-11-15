Yatırım dünyasında kartlar yeniden karılıyor! BofA: Trump gelmeden önce satın alın

15 Kasım 2024 16:13 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 16:14

Bank of America (BofA), yatırımcılara ABD dışındaki hisse senetlerine yönelmeyi öneriyor. Trump'ın gümrük vergisi politikalarının Çin ve Avrupa piyasalarında fırsatlar doğurabileceğini belirten stratejistler, Çin'in maliye politikalarını gevşetmeye, Avrupa Merkez Bankası'nın ise faiz indirimine hazırlandığını vurguluyor.

Bank of America​ (BofA), yatırımcıları uyardı: ABD​ dışındaki hisse senetlerine yönelme zamanı geldi. Stratejistler, Trump​'ın başkanlık döneminde uygulamaya koymayı planladığı gümrük vergisi​ politikalarının, uluslararası piyasalarda yeni fırsatlar doğurabileceğini söylüyor.

BofA'nın yayınladığı raporda, Çin​ ve Avrupa hisselerinin önümüzdeki dönemde cazip hale gelebileceği belirtiliyor. Raporda yer alan ifadelere göre, Çin hükümeti maliye politikalarını gevşetmeye hazırlanırken, Avrupa Merkez Bankası da faiz oranlarında keskin bir düşüşe gidebilir. Bu hamlelerin, Trump'ın ABD ihracatına yönelik gümrük vergilerini artırması durumunda denge sağlayacağı öngörülüyor.

"ŞİMDİ YATIRIM ZAMANI"

Michael Hartnett liderliğindeki BofA ekibi, yatırımcılara "Trump'ın açılış gününden önce Çin ve Avrupa hisselerine yönelin" çağrısında bulundu. Hartnett, Avrupa ve Çin piyasalarının, yatırımcıların "aşağıdan satın alma" stratejisine uygun seviyelere geldiğini ifade ediyor.

ABD HİSSE SENETLERİNE BÜYÜK AKIŞ

Trump'ın seçim zaferi sonrası, yatırımcılar ABD varlıklarına yoğun ilgi gösterdi. Bankanın verilerine göre, geçtiğimiz hafta ABD hisse senetlerine 55 milyar dolardan fazla para aktı. Buna karşılık, Avrupa ve gelişmekte olan piyasalardan 10 milyar dolarlık bir çıkış yaşandı.

YEREL PİYASALAR YÜKSELİYOR, KÜRESEL REKABET KIZIŞIYOR

Trump'ın "Önce Amerika" politikalarının, ABD hisse senetlerini desteklemesi bekleniyor. Ancak uzmanlar, bu durumun uluslararası piyasalarda yeni fırsatlar doğurduğunu ve yatırımcıların bu fırsatları değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor. Çin ve Avrupa'da atılacak adımların, piyasalarda dengeleri değiştirebileceği öngörülüyor.