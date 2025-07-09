Bankada parası olanlar dikkat! Yatırım fonları ve TL mevduatta stopaj kararı

İstanbul
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 6 ay vadeli mevduatta yüzde 15 olan stopaj yüzde 17,6'a, 1 yıl vadeli stopaj yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonları için stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltildi. 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarıldı. Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı son olarak 1 Şubat'ta artırılmıştı.