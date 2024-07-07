Yatırım yapacaklar gram altını 24 ayar mı 22 ayar mı almalı? Kuyumcular cevap verdi

07 Temmuz 2024 13:39 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 13:38

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Altına yatırım yapacak kişilere altın tavsiyeler kuyumcu esnafından geldi.

Yatırım için 22 ayar mı 24 ayar mı altın alınmalı, sorusuna cevap veren kuyumcular piyasaları değerlendirdi.

Özellikle altın yatırımı yapacak kişileri uyardılar. Satarken en az zarar ettiren altını paylaştılar.

YATIRIM İÇİN 22 AYAR MI 24 AYAR MI ALTIN ALINMALI?

Kuyumcular, altına yatırım yapmayı düşünen kişilere satarken en fazla kar sağlayacak altını önerdiler.

Eskişehir'de kuyumculuk yapan Emre Öztürk, konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kuyumcu esnafı altın yatırımı yapacaklara 24 ayar gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altını tavsiye etti.

KUYUMCULAR 24 AYAR ALTINI ÖNERDİ

24 ayar altın yani diğer bir deyişle saf altın, içerisinde farklı metaller olmaksızın doğada en doğal hali ile yer bulan altını temsil eder.

Saf altın olarak da bilinen 24 ayar gram altın 1000 mg'a denk gelir. 22 ayar gram altında ise saflık oranı 916 mg'dır.

24 ayar altın 0.995 saflığında has altından, 22 ayar altın ise 0.916 saflığında has altından oluşur.

24 ayar altın, 22 ayar altına göre daha saf ve daha yumuşaktır.

Gram altının işçilik maliyetine sahip olmaması ve değerinde satılabilmesi yatırımcı açısından son derece avantajlı oluyor.

Hemen herkesin kendi bütçesine göre alıp satabileceği altınlar arasında gram altın bulunuyor.

CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTINI DA TAVSİYE ETTİ

İşçilik maliyeti, altın fiyatlarına önemli bir etki oluşturuyor.

Gram altın işçilik maliyetine sahip olmadığı için bozdururken daha az değer kaybeder ve genellikle yatırım amaçlı tercih edilir.

Eskişehir'de kuyumculuk yapan Emre Öztürk, altın fiyatlarının artışından dolayı işçilik taşıyan ziynet eşyalarından ziyade gram altını önerdi.

Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle bu 22 ayar gram altınların piyasadan toplanmasıyla 24 ayar gram altına talebi birazcık daha artırdı. Bununla beraber gram altındaki talep artışı çok daha fazla oldu. Özellikle yatırım yapacak kişilere tavsiyemiz şu an için 24 ayar gram altın diyebiliriz. Daha sonrasında da yine cumhuriyet altını ve çeyrek altın diye sıralayabiliriz.”