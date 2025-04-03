Yatırımcı dolara sırt çevirdi! Altın fiyatları fırladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın "karşılıklı tarife" sistemini devreye sokacağını açıklaması, altın fiyatlarında adeta şok etkisi yarattı. Kıymetli metal, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla birlikte 3.201,60 dolarla rekor seviyeye çıktı. Gün sonunda ise 3.190,60 dolardan işlem görerek tek günde tam 41,80 dolarlık bir artış yaşadı.

TARİFE DALGASI: HER İTHALATA %10, ÇİN’E %34

Trump’ın konuşmasının son saatinde, altın fiyatlarına bir 20 dolar daha eklendi. Ancak Avustralya piyasalarının açılmasıyla birlikte kâr satışları devreye girdi ve fiyatlarda 16,90 dolarlık bir geri çekilme yaşandı. Şu an itibarıyla haziran vadeli altın 3.173,60 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Trump’ın yeni tarifeleri yalnızca altın piyasasını değil, tüm finans dünyasını hareketlendirdi. ABD, artık kaynağı ne olursa olsun tüm ithal ürünlere %10 oranında vergi uygulayacak. Ancak bazı ülkeler için ek oranlar da devrede: Çin’e %34, Japonya’ya %24, Vietnam’a %46 ve AB ülkelerine %20 ek tarife geliyor. Üstelik yabancı menşeili tüm otomobiller için %25’lik ek bir vergi daha söz konusu.

Yönetim bu kararların hemen yürürlüğe gireceğini belirtti. Ticaret dengelerini sarsacak bu hamle, Amerikan halkının da ithal ürünlerde artan fiyatlarla karşılaşmasına neden olacak gibi görünüyor.

BORSALAR KARIŞTI, ENDEKSLER DÜŞÜŞTE

Trump’ın açıklamaları sonrası borsalarda da sert dalgalanmalar yaşandı. Özellikle teknoloji ağırlıklı hisselerde ciddi satışlar görüldü. S&P 500 ETF %2,47, Dow Jones ETF %1,37, NASDAQ’ı izleyen Invesco QQQ ETF ise %3,45 oranında değer kaybetti.

Piyasalarda bu yeni tarife sisteminin tedarik zincirlerini bozacağı, enflasyon baskısını artıracağı ve tüketici fiyatlarını yukarı çekeceği görüşü ağırlık kazanıyor. Üstüne üstlük, hafta başında gelen zayıf istihdam ve üretim verileriyle birlikte belirsizlik daha da artmış durumda.

GÖZLER CUMA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Ekonomistler, yatırımcıların artık yeni tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisini hesaplamaya çalıştığını belirtiyor. Bu noktada Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi büyük önem taşıyor. Çünkü bu veriler, ABD Merkez Bankası Fed’in önümüzdeki faiz kararları üzerinde belirleyici olabilir.