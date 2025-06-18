Yatırımcılar dikkat! Bu şehirlerde evi ve arsası olanlar yaşadı! Değeri 5 katına çıkacak

Yapay zeka destekli analizler, Türkiye’nin yükselişe geçecek şehirlerini gözler önüne serdi. Ulaşım projeleri, ekonomik potansiyel, konut değerleri ve göç verileri gibi birçok kriterin dikkate alınmasıyla şekillenen değerlendirme, yatırımcıların radarına girecek yeni bölgeleri ortaya koydu.

Türkiye’de yatırım rotası hızla değişiyor. TÜİK, TCDD, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, Emlak Endeksi ve benzeri kurumların 2024 sonu verileri, yapay zekâ destekli bir modelle analiz edildi. Otoyol ve demiryolu yatırımlarından havalimanı projelerine, organize sanayi bölgelerinden teknopark kapasitesine kadar geniş bir veri seti; konut fiyat trendleri, tarım ve turizm potansiyeli, üniversite sayıları gibi sosyal göstergelerle birleştirildi. Sonuç, hem yatırım hem de yaşam standartları açısından sıçrama yapmaya hazırlanan şehirlerin net bir fotoğrafını ortaya koydu.

“ERKEN DAVRANAN KAZANIR”

Uzmanlar, listede yer alan illerde “erken davranan kazanır” diyor. Altyapı genişleme projeleriyle desteklenen sanayi zonları, yeni nesil teknoparklar ve hızlanan konut talebi, gelecek beş ila on yılda yüksek geri dönüş vaat ediyor. Özellikle konut, sanayi tesisleri ve teknoloji girişimleri için şimdiden adım atmak, yatırımcıya önemli avantaj sağlayabilir.

YÜKSELİŞ POTANSİYELİ EN YÜKSEK 10 ŞEHİR

Yapay zeka tabanlı değerlendirmede önümüzdeki yıllarda yatırım açısından öne çıkacak iller şu şekilde sıralandı:

1. MERSİN

Liman genişleme projeleri, serbest bölge ve lojistik üs yatırımları

2. ESKİŞEHİR

Girişimcilik destekleri, raylı sistem üretimi, öğrenci nüfusu

3. BALIKESİR

Çanakkale Köprüsü bağlantıları, tarım‑sanayi entegrasyonu

4. TEKİRDAĞ

Avrupa’ya açılan lojistik hatları, OSB’lerde doluluk artışı

5. GAZİANTEP

İhracat odaklı üretim, gastronomi turizmi

6.ANTALYA

Yıl boyu turizm, tarımsal inovasyon ve ikinci havalimanı planı

7. KONYA

Geniş tarım arazileri, savunma‑havacılık kümelenmesi

8. SAMSUN

Karadeniz limanı, sağlık turizmi, teknopark büyümesi

9. DENİZLİ

Tekstil‑mermer ihracatı, yenilenebilir enerji yatırımları

10. VAN

Tarım ve hayvancılık çeşitliliği, sınır ticareti‑turizm potansiyeli

YENİ MERKEZLER ŞEKİLLENİYOR

Tekirdağ liman‑demiryolu entegrasyonu ile Marmara’nın lojistik omurgasını sağlamlaştırıyor.

liman‑demiryolu entegrasyonu ile Marmara’nın lojistik omurgasını sağlamlaştırıyor. Eskişehir ’de gelişen teknopark ekosistemi, savunma ve havacılıkta KOBİ’lere yeni fırsatlar açıyor.

’de gelişen teknopark ekosistemi, savunma ve havacılıkta KOBİ’lere yeni fırsatlar açıyor. Van’ın tarım ve turizm çeşitliliği, Doğu Anadolu’da dengeli büyüme modeli oluşturuyor.

Ekonomi analistleri, “Türkiye’nin ikinci kuşak sanayi şehirleri doğuyor” görüşünde birleşiyor. Yapay zekâ modelinin öngördüğü bu illerde arsa ve konut değerlerinin son iki yılda ortalama yüzde 18 artış gösterdiğine dikkat çeken uzmanlar, “Önümüzdeki beş yılda bu artışın iki katına çıkması bekleniyor. Aynı zamanda nitelikli iş gücü çekişi, yaşam kalitesini hızla yukarı taşıyacak” diyor.