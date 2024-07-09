Yatırımcılar dikkat gözünüzden kaçmasın! Powell'ın kongre konuşmasından önce pozisyon alın

09 Temmuz 2024 15:12 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 15:11

Resmi Gazete'de yayımlandı! Alanya, Didim ve Kuşadası'ndaki taşınmazlar ihale ile satışa çıkacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Alanya, Didim ve Kuşadası'ndaki taşınmazlar ihale ile satışa çıkacak

Powell'ın bugün Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde ve Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde her iki kanattan da çarpıcı açıklamalara imza atacak.

Arka arkaya yapılacak oturumların sert tartışmalara sahne olması beklenirken Merkez Bankasının faiz oranlarını ne zaman düşürmeyi beklediğine dair çok az ayrıntının gelmesi bekleniyor.

POWELL BUGÜN İFADE VERECEK

Fed'in faiz oranlarını sabit tutması ve başkanlık seçim kampanyasının devam etmesiyle Powell önemli açıklamalara imza atacak.

Powell'ın, detaylara girmeden, baskı altında olsa bile, bu yılın ilerleyen zamanlarında para politikasını gevşetmeye başlamanın uygun olacağını ifade etmesi bekleniyor.

Powell, olası faiz indirimlerinin zamanlamasını tanımlamak için "yakında" ifadesini kullanırsa piyasalar hazırlığa başlıyacak.

Wall Street ise Merkez Bankasının faiz oranlarını ne zaman düşürmeye başlayabileceğine dair herhangi bir ipucu için yakından dinlemede olacak.

FED Başkanı'nın kongre konuşması öncesinde vadeli işlemler yükselirken piyasalar bekleyiş içinde.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ POWELL'DA

Yatırımcıların Fed'in yakında faiz indirimine gideceğine olan güveni artarken, piyasalar ilk faiz indiriminin eylül ayında yapılacağını fiyatlıyor.

Geçen haftaki Haziran ayı istihdam raporu da dahil olmak üzere son ekonomik veriler, ABD ekonomisinin kademeli bir hızda soğumakta olduğunu gösterdi.

Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon verileri yatırımcı güveninin bir sonraki büyük testini oluşturacak.

Cuma günü ise JPMorgan Chase gibi büyük bankaların sonuçlarını açıklayacağı kazanç sezonu başlıyor. JPMorgan Chase ve Citigroup'un kazançları paylaşılacak.

HİSSE SENEDİ VADELİ İŞLEMLERİ YÜKSELDİ

Son işlemlerde hisse senedi vadeli işlemleri yükseldi. S&P 500 Pazartesi günü yılın 35. rekor kapanışını gerçekleştirdi. Nasdaq da yeni bir rekor kırarak 2024 yılındaki 25. rekorunu kırdı.

ÇİP HİSSELERİ DEĞER KAZANDI

Intel piyasa öncesi %4 yükselirken, Nvidia ve Micron Technology de değer kazandı. Gösterge Hazine tahvillerinin getirisi Pazartesi günü %4,267'ye geriledikten sonra yükselişe geçti.

Bitcoin fiyatları son dönemdeki düşüşün ardından istikrar kazandı. Kripto para birimi 58.000 dolara doğru tırmandı.

Japonya'da Nikkei 225 rekor seviyeye yükseldi. Avrupa'da, Fransa'nın CAC 40 ve Almanya'nın Dax'ı düştü.