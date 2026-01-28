Yatırımcılar dikkat: Gümüşte 'balon' sinyali güçleniyor

Kategoriler
Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altındaki yükselişin kontrollü ilerlediğini söylerken, gümüşte spekülatif talep ve FOMO etkisiyle risklerin biriktiği uyarısında bulundu.
Altın fiyatları 5.000 doların üzerindeki seyrini korurken, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 18’lik bir yükseliş kaydetti.
Bu performans, 1980’den bu yana altının en güçlü yıl başlangıçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Güvenli liman algısı hâlâ diri; ancak analistlere göre küresel ekonominin beklenenden daha dirençli bir tablo çizmesi, ilerleyen dönemde altın için bazı ters rüzgârlar yapabilir.
Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, salı günü yayımladığı değerlendirme notunda, spekülatif talebin sürmesi halinde altın fiyatlarının ons başına 5.500 dolara kadar yükselebileceğini ifade etti. Yani tablo güçlü, ama herkesin gözü risklerde.
Hansen’e göre asıl dikkat edilmesi gereken piyasa ise gümüş. Tarihsel verilerle kıyaslandığında, gümüşün 1972’ye kadar uzanan seride yılın en iyi başlangıcını yaptığına işaret eden Hansen, spot gümüşün şu sıralar ons başına 109 dolar civarında işlem gördüğünü hatırlattı.
Sadece 2026’nın ilk ayında yüzde 52’nin üzerinde değer kazanan gümüş, 2025 yılı boyunca yaşanan yaklaşık yüzde 150’lik artışın ardından bu seviyelere ulaştı. Bu hızlı yükseliş, doğal olarak soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.
Hansen değerlendirmesinde, altın rallisinin görece daha dengeli ilerlediğini ve belirgin bir balon sinyali vermediğini söylüyor.
Gümüş içinse tablo farklı. Ona göre gümüş piyasası açık biçimde “balon bölgesine” girmiş durumda.
Perakende yatırımcı ilgisinin hızla artması, spekülatif pozisyonların çoğalması ve fırsatı kaçırma korkusu olarak bilinen FOMO etkisi, gümüş fiyatlarını tarihsel olarak pahalı seviyelere taşıyan başlıca unsurlar arasında. Üstelik bu seviyeler, altın ve platinle kıyaslandığında daha da dikkat çekici görünüyor.