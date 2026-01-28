Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yatırımcılar dikkat: Gümüşte 'balon' sinyali güçleniyor

Ocak 28, 2026 10:23
1
Yatırımcılar dikkat: Gümüşte 'balon' sinyali güçleniyor

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altındaki yükselişin kontrollü ilerlediğini söylerken, gümüşte spekülatif talep ve FOMO etkisiyle risklerin biriktiği uyarısında bulundu.

2
Yatırımcılar dikkat: Gümüşte 'balon' sinyali güçleniyor

Altın fiyatları 5.000 doların üzerindeki seyrini korurken, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 18’lik bir yükseliş kaydetti.

3
Yatırımcılar dikkat: Gümüşte 'balon' sinyali güçleniyor

Bu performans, 1980’den bu yana altının en güçlü yıl başlangıçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Güvenli liman algısı hâlâ diri; ancak analistlere göre küresel ekonominin beklenenden daha dirençli bir tablo çizmesi, ilerleyen dönemde altın için bazı ters rüzgârlar yapabilir.

4
Yatırımcılar dikkat: Gümüşte 'balon' sinyali güçleniyor

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, salı günü yayımladığı değerlendirme notunda, spekülatif talebin sürmesi halinde altın fiyatlarının ons başına 5.500 dolara kadar yükselebileceğini ifade etti. Yani tablo güçlü, ama herkesin gözü risklerde.

5
Yatırımcılar dikkat: Gümüşte 'balon' sinyali güçleniyor

ASIL ALARM GÜMÜŞ TARAFINDA

Hansen’e göre asıl dikkat edilmesi gereken piyasa ise gümüş. Tarihsel verilerle kıyaslandığında, gümüşün 1972’ye kadar uzanan seride yılın en iyi başlangıcını yaptığına işaret eden Hansen, spot gümüşün şu sıralar ons başına 109 dolar civarında işlem gördüğünü hatırlattı.

6
Yatırımcılar dikkat: Gümüşte 'balon' sinyali güçleniyor

Sadece 2026’nın ilk ayında yüzde 52’nin üzerinde değer kazanan gümüş, 2025 yılı boyunca yaşanan yaklaşık yüzde 150’lik artışın ardından bu seviyelere ulaştı. Bu hızlı yükseliş, doğal olarak soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

7
Yatırımcılar dikkat: Gümüşte 'balon' sinyali güçleniyor

“BALON BÖLGESİ” VURGUSU

Hansen değerlendirmesinde, altın rallisinin görece daha dengeli ilerlediğini ve belirgin bir balon sinyali vermediğini söylüyor.

8
Yatırımcılar dikkat: Gümüşte 'balon' sinyali güçleniyor

Gümüş içinse tablo farklı. Ona göre gümüş piyasası açık biçimde “balon bölgesine” girmiş durumda.

9
Yatırımcılar dikkat: Gümüşte 'balon' sinyali güçleniyor

Perakende yatırımcı ilgisinin hızla artması, spekülatif pozisyonların çoğalması ve fırsatı kaçırma korkusu olarak bilinen FOMO etkisi, gümüş fiyatlarını tarihsel olarak pahalı seviyelere taşıyan başlıca unsurlar arasında. Üstelik bu seviyeler, altın ve platinle kıyaslandığında daha da dikkat çekici görünüyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.