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 | İrem Çınar

Yatırımcılar dikkat! Milli Emlak’tan kaçırılmayacak fırsat: Sudan ucuza arsa ve tarla satışı başladı

Dar gelirli vatandaşların taşınmaz sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek fırsat. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Ankara Polatlı’da uygun fiyatlı arsa ve tarlaları açık ihale yöntemiyle satışa sunuyor.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 14:56

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak, Ankara Polatlı’da yer alan iki taşınmazın satışını açık artırma yöntemiyle gerçekleştireceğini duyurdu. Satışa sunulan taşınmazlardan biri, 373,34 metrekare büyüklüğünde bir arsa olup, 84 bin TL tahmini bedelle alıcısını bekliyor. Bu arsa için belirlenen geçici teminat tutarı ise 25 bin 200 TL. İhale, 19 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00’da başlayacak.

Yatırımcılar dikkat! Milli Emlak’tan kaçırılmayacak fırsat: Sudan ucuza arsa ve tarla satışı başladı

POLATLI’DA UYGUN FİYATLI ARSA VE TARLA SATIŞA ÇIKIYOR

Aynı gün ve saatte düzenlenecek bir diğer ihalede ise, yine Polatlı sınırlarında bulunan 571,34 metrekarelik bir tarla satışa çıkacak. Tarlanın tahmini bedeli 70 bin TL olarak belirlenirken, geçici teminat tutarı 21 bin TL olarak açıklandı. Bu satışlar, küçük ölçekli birikimlerle yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Önceki benzer ihalelerde olduğu gibi, bu satışların da yüksek katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Yatırımcılar dikkat! Milli Emlak’tan kaçırılmayacak fırsat: Sudan ucuza arsa ve tarla satışı başladı

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, ilgili teminatı yatırmaları ve gerekli belgeleri eksiksiz hazırlamaları gerekiyor. Satışlara ilişkin detaylı bilgilere Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

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#Ekonomi
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